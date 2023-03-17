46歲「天才歷史學者」李碩突爆將離世　灑脫稱：總算能休息

46歲的內地「天才歷史學者」李碩日前在社交媒體微信朋友圈中發文，自己突發絕症即將離世。相關消息引起廣泛關注，而消息亦被出版社證實。他雖然沒有透露自己確診甚麼病症，不過其透露，自己2月18日在巴基斯坦首次病發倒下，在當地醫院搶救了4天才搶救回來，直至2月25日回國。「之後近半個月裡我被隱瞞了病情，不然處理後事的時間可能更從容一些。」

李碩：大塊勞生 息我以死

他又表示，相比人各種死法，目前應該算是最好的結局，不需要開大刀受大罪，一切醫學手段都已經失去作用。「我最滿意。大塊勞生，息我以死，我活著也很少能享受生活，總忙忙亂亂操心下面寫個什麼，現在總算能休息了。」