46歲「天才歷史學者」李碩突爆將離世　灑脫稱：總算能休息

46歲的內地「天才歷史學者」李碩日前在社交媒體微信朋友圈中發文，自己突發絕症即將離世。相關消息引起廣泛關注，而消息亦被出版社證實。他雖然沒有透露自己確診甚麼病症，不過其透露，自己2月18日在巴基斯坦首次病發倒下，在當地醫院搶救了4天才搶救回來，直至2月25日回國。「之後近半個月裡我被隱瞞了病情，不然處理後事的時間可能更從容一些。」
李碩：大塊勞生 息我以死
他又表示，相比人各種死法，目前應該算是最好的結局，不需要開大刀受大罪，一切醫學手段都已經失去作用。「我最滿意。大塊勞生，息我以死，我活著也很少能享受生活，總忙忙亂亂操心下面寫個什麼，現在總算能休息了。」
李碩：已沒有心力回覆
他又以灑脫的語氣交代了後事，並稱「老友們聊起我時，應該都是開心的吧。李碩這破人，不長的一輩子，趣事還不算太少。開心就好，不必傷悼。當下的期望，請朋友們別問候我，甚至不必評論，因為我已經沒有心力回覆。」
李碩1977年出生於河北保定，北京大學中文系學士，清華大學歷史系碩士、博士，從事過新聞記者、編輯工作，此前工作於新疆大學學西北少數民族研究中心，現居成都。他去年出版《翦商：殷周之變與華夏新生》而被眾人熟知，並令大家認為他是「天才型青年歷史學家」。書中，李碩通過對各種出土墓葬、甲骨文的研究，分析《易經》、《詩經》、《尚書》的記載，復原了商朝用活人祭祀的歷史，提出了很多大膽的假設，重新構建了夏、商、周的歷史。