5萬分之1機率！青島女食到稀有橙色海螺珠　傳價值至少10萬元(有片)

山東青島一名女子近日吃海螺時，吃到稀有橙色海螺珠，據指價值至少10萬元人民幣，引發關注，有網民笑稱「這給我吃到肯定直接就扔了，因為不識貨」。 綜合《農民頻道》等內地媒體報道，青島一名女子和親友聚餐時，在海螺中吃到硬物，起初她以為是石子，吐出後發現竟是一顆橙色的「海螺珠」。女子稱，在網上查閱資料後才發現，這種「海螺珠」在5萬個海螺裡才能產出1顆。她坦言：「我在海邊長大，從沒聽過見過這珠子，很幸運已珍藏，不會賣的。」報道指，海螺珠並不像傳統珍珠那樣依靠外界刺激(如沙粒)入侵而產生，而是透過海螺自身的「自我保護」生理過程，去包裹一些異物或微小顆粒，需要海螺在受到某種外部壓力或內部需求的特定環境下，才能形成這種獨特的珠子。

網民：吃頓飯發財了 事件引起網民熱議，紛紛羨慕留言：「太幸運」、「第一次見」、「這跟中彩票有啥區別」、「吃頓飯發財了」、「這給我吃到肯定直接就扔了，因為不識貨」、「好運來了擋也擋不住」、「想吃海螺了」，同時有不少網民都關注這顆的價值：「直接說著一顆好多錢」、「不懂，多少錢？」、「看品相，幾千幾萬上百萬都有，這個挺圓的，上萬應該有的」，亦有人表示：「我要是有這麽一顆我也不賣，留著做婚戒」、「這個真是萬萬里挑一的幸運呢，必須珍藏」。有報道指資料顯示，海螺珠價格介乎10萬元至上百萬元人民幣，視成色而定。橘色是較常見的色調，但也有些海螺珠呈現出淡粉色或金色。