5車墮下 船員操作失當肇事 廣州瀝心沙大橋遭船撞斷5死

廣州瀝心沙大橋昨發生嚴重奪命事故，造成5人死亡。一艘無載貨的貨櫃船從佛山南海開往廣州南沙途中，經洪奇瀝水道時觸碰瀝心沙大橋橋墩，導致橋面斷裂。橋面上4輛車和一輪電單車墮下，包括一輛巴士，當時並沒有載客，否則後果不堪設想。

事發在清晨5時31分左右，當局指佛山貨櫃船「良輝688」在航經南沙洪奇瀝水道時，因船員操作失當，左舷船身觸碰瀝心沙大橋下行通航孔18#橋墩，隨後船頭再次觸碰下行通航孔19#橋墩，導致該通航孔上的橋面斷裂。經核實，共有4輛車和1輛電單車從斷裂處墜落，其中1輛無載客巴車、1輛貨車和1輛電單車墜落到「良輝688」船艙內，2輛小型貨車掉落水中。死者分別為巴士司機、電單車司機，以及落水小型貨車內3人。另有2人獲救送院，情況穩定。肇事貨櫃船一名船員輕微受傷。