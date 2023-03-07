5%增長目標符合經濟運行走勢 發改委：令民眾有穩定收入消費

內地今年經濟增長目標為5%左右，國家發改委昨表示，5%左右的預期目標符合經濟運行走勢，亦有利於加快構建新發展格局，推動高質量發展，各地有信心、有能力推動實現這項目標，國家發改委亦會聚焦進一步釋放居民消費潛力，推進高水平對外開放，落實落細就業優先政策等方面發力，以積極擴大有效投資促進生活服務消費加快恢復，以擴大內需拓展市場化就業空間。
穩增長、穩就業、穩物價依然是政府工作重點，而消費是穩增長的基礎。國家發改委表示，今年將圍繞穩定大宗消費、提升服務消費、拓展農村消費、營造放心消費環境等方面，推出務實有效政策舉措，釋放居民消費潛力，多渠道增加居民收入等，令民眾「有穩定收入能消費，沒有後顧之憂敢消費」，並會大力倡導綠色、新型消費，支持住屋改善、新能源汽車、養老服務、教育醫療文化衛生體育等重點領域的消費等，進一步激發消費市場活力。
擴大有效投資同時吸引更多外資
擴大有效投資則能帶動就業和消費，穩定宏觀經濟。國家發改委稱，今年會有序實施「十四五」規劃102項重大工程，加快交通、水利、能源等重大基礎設施建設，加強製造業和高技術產業投資等，又提到今年財政預算擬安排中央預算內投資6,800億元(人民幣，下同)，增400億元，將督促地方加快專項債券發行使用和項目開工建設，健全民間投資參與重大項目建設機制等，通過政府投資和政策激勵有效帶動全社會投資。
國家發改委還稱，將以更開放包容態度鼓勵外資深耕中國市場，包括落實「十四五」規劃綱要部署，有序推進電信、互聯網、教育、文化、醫療等領域開放；繼續清理外資准入負面清單之外的限制，保障外資企業平等適用各項政策；引導外資更多投向先進製造業、現代服務業、高新技術、節能環保等領域及中西部、東北地區等。
此外，今年新增就業目標為1,200萬人左右，比去年目標淨增100萬人。國家發改委直言，今年外部環境更加複雜嚴峻，國內高校畢業生和城鎮就業需求創新高，就業擴容提質面臨一些壓力和挑戰，但相信隨著穩增長、穩就業、穩物價政策持續發力顯效，「就業形勢將穩定向好」。
具體穩就業措施，包括積極擴大有效投資促進生活消費服務加快恢復，通過擴大國內有效需求拓展市場化就業空間；推動製造業向高端、智能、綠色發展，開發更多知識型技術型崗位；適時調整優化並落實好減負紓困政策，推動企業、個體工商戶等恢復發展，提升就業吸納能力；加強返鄉入鄉創業園建設，引導有意、有能力創業大學生返鄉入鄉創業；大力發展數字經濟，鼓勵青年群體在平台創業和靈活就業等。