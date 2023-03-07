5%增長目標符合經濟運行走勢 發改委：令民眾有穩定收入消費

內地今年經濟增長目標為5%左右，國家發改委昨表示，5%左右的預期目標符合經濟運行走勢，亦有利於加快構建新發展格局，推動高質量發展，各地有信心、有能力推動實現這項目標，國家發改委亦會聚焦進一步釋放居民消費潛力，推進高水平對外開放，落實落細就業優先政策等方面發力，以積極擴大有效投資促進生活服務消費加快恢復，以擴大內需拓展市場化就業空間。

穩增長、穩就業、穩物價依然是政府工作重點，而消費是穩增長的基礎。國家發改委表示，今年將圍繞穩定大宗消費、提升服務消費、拓展農村消費、營造放心消費環境等方面，推出務實有效政策舉措，釋放居民消費潛力，多渠道增加居民收入等，令民眾「有穩定收入能消費，沒有後顧之憂敢消費」，並會大力倡導綠色、新型消費，支持住屋改善、新能源汽車、養老服務、教育醫療文化衛生體育等重點領域的消費等，進一步激發消費市場活力。