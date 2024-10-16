58歲男子行路突然起色心　捉美女後頸強吻咬破嘴唇

內地杭州一名妙齡女子，日前夜歸回家，慘遭一名58歲男子強吻，還被咬破嘴唇，她現在很怕自己得到傳染病。

男子與女子擦身而過後立即回頭強吻

據《魯中晨報》等內地媒體綜合報導，事發於10月13日晚上9點39分左右，杭州臨平一名年輕女子正在回家路上，小區監視器拍到，她邊走邊滑手機，過程中與一名58歲男子擦身而過。

女子走過後，男子又回頭看了她一眼，接著一個箭步貼近她，接著一把抓住她的後頸，硬是把嘴巴嘟了上去，強行吻了下去。

女子雖然被嚇到，但反應很快，一把揪住男子的衣領，拽著他要拉到上警局去。兩人就在路邊拉扯起來，過程中還有一名路人經過，卻未伸出援手，快步離開現場。

後來男子強力掙脫逃離了現場，女子無奈上警局報案。受訪時她表示突然就被一名陌生男子拉住了，之後直接走過來，就遭到猥褻。

女子稱「我抓住他之後，他開始反擊，掙脫我之後逃跑了。男子大概40多歲的樣子，（我的）下唇內側破了、手上兩處擦傷、整條胳膊瘀傷」。