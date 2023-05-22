5cm鐵釘穿腦水電工被釘槍射中不治　公司：人為操作失誤

被釘槍射中不治 留下4歲女兒

據《四川觀察》報道，何男經中間人介紹，在河南「雀之巢」裝飾工程公司某個專案上做水電工。5月8日事發當天，工地突然傳出慘烈叫喊聲，何男同事聞訊急忙趕來，發現何男被釘槍射中痛倒在地，隨即打電話叫救護車，把人送到醫院搶救。不過，由於釘子長達5cm，發射力道強勁，直接插入了何男腦部深處，出現開放性顱腦損傷、腦內血腫、開放、粉碎性顱骨骨折、顱內積氣等症狀。其弟向媒體表示「那個釘子直接穿到腦袋裏面了」。

何男由於傷勢嚴重，經院方11天救治，依舊回天乏術，5月19日宣告不治身亡，留下了年僅4歲的女兒。事發後，當地派出所介入調查，何男施工的那棟樓已經停工，涉事的射釘槍也被民警帶走，目前已排除他殺。對此，涉事公司負責人回應，射釘槍擊中頭部是由於何男自己操作機械失誤，「射擊釘槍的話，它遇到壓力才會發射」，由於因為何男是由中間人介紹來到此處打工，並沒有分包單位，該公司表示願意和家屬協商身後事宜，目前雙方暫未達成一致意見。

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