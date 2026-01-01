7歲童偷食鄰居「變態辣」外賣入院　父母索2000元醫藥費

內地一名7歲男童小雨因偷食鄰居訂購的「變態辣」外賣，導致急性腸胃炎入院，醫藥費用超過2000元人民幣。男童家長認為是鄰居小張的錯，要求賠償醫療費用，但遭到拒絕，律師表示小張無需承擔責任。

外賣多次被偷 特意加辣

據《北京時間》報道，小雨在玩耍時發現鄰居小張家門口有未拆封的外賣無人看管，便偷偷取走食用。此前小張多次被偷外賣食物，為了教訓對方，他特意訂購了一份「變態辣」外賣。

小雨食用後不久出現劇烈腹痛、嘔吐等症狀，緊急送院診斷為急性腸胃炎，住院治療花費2000餘元人民幣。小雨家長認為小張應該預見到外賣可能被偷食，要求其賠償醫藥費等相關費用。