7歲童偷食鄰居「變態辣」外賣入院　父母索2000元醫藥費

內地一名7歲男童小雨因偷食鄰居訂購的「變態辣」外賣，導致急性腸胃炎入院，醫藥費用超過2000元人民幣。男童家長認為是鄰居小張的錯，要求賠償醫療費用，但遭到拒絕，律師表示小張無需承擔責任。
外賣多次被偷 特意加辣
據《北京時間》報道，小雨在玩耍時發現鄰居小張家門口有未拆封的外賣無人看管，便偷偷取走食用。此前小張多次被偷外賣食物，為了教訓對方，他特意訂購了一份「變態辣」外賣。
小雨食用後不久出現劇烈腹痛、嘔吐等症狀，緊急送院診斷為急性腸胃炎，住院治療花費2000餘元人民幣。小雨家長認為小張應該預見到外賣可能被偷食，要求其賠償醫藥費等相關費用。
小張則表示，外賣是自己合法購買的私人財物，小雨屬於偷竊行為，自己無需承擔任何責任。律師明確指出，小張的行為屬於正常民事活動，既不違法也不違背公序良俗，雖然他預見到外賣可能被偷，但這種防範措施是為了保護自己的合法權益。
律師進一步解釋，辣椒是常見調味，小張的行為未超過必要限度，因此無需對小雨的住院損失承擔賠償責任。根據治安管理處罰法第49條規定，盜竊公私財物可處5日以上10日以下拘留，並可併處500元人民幣以下罰款。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章