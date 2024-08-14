731前隊員到哈爾濱指認部隊罪行鞠躬懺悔　冀日本正視歷史

曾經是侵華日軍「731部隊」的少年隊成員清水英男，昨日(13日)到哈爾濱731部隊罪證陳列館、731部隊舊址，指認731部隊當年的罪行。他在「謝罪與不戰和平之碑」前鞠躬懺悔，又去到隊長辦公室、標本陳列室，以及凍傷實驗室舊址等，指當年曾經在標本室，看見人體器官被浸泡在藥水瓶內，亦曾奉命撿取被當作實驗對象的俘虜屍骨。他指今次突破重重困難再次回到中國，是希望日本當局正視歷史、守護和平，不要重蹈戰爭的覆轍。

外交部發言人林劍說，第二次世界大戰期間，侵華日軍公然違反國際法，對中國人民發動了令人髮指的細菌戰，進行了慘無人道的人體活體試驗，犯下了反人類的滔天罪行。日本軍國主義發動細菌戰的事實鐵證如山，不容否認和抵賴。 他說，中方讚賞清水英男揭露和直面歷史真相的勇氣。日方應認真傾聽國內外的正義呼聲，正確認識並深刻反省日本軍國主義侵略歷史，切實尊重中國等亞洲受害國人民的感情，以史為鑒，消除遺毒，不要重蹈歷史舊轍。

94歲的清水英男12日由日本大阪乘坐飛機抵達哈爾濱。 他啟程前在長野縣的家中接受新華社訪問，指自己相隔79年重返中國，有兩個心願，包括以個人名義真誠地為遭受731部隊殺害的人祈福，向受難者家屬謝罪；第二是了解戰後哈爾濱的鼠疫情況。哈爾濱曾經是二戰期間，日本策劃、組織和實施細菌戰的大本營。

清水英男於1945年3月抵達哈爾濱，是日本派往當地的最後一批「少年隊」成員，到8月隨日本部隊逃離回國。他説從中國撤離時，上級要求他們所有人都要銷毀與731部隊相關的證據，但依然有零星材料被帶回日本，印證着他曾在731部隊服役的事實。他於2016年公布自己的身份，此後一直致力於揭露731部隊的罪行，包括培養病原菌、進行活體解剖、實施人體實驗等罪行。

731部隊罪證陳列館館長金成民說，清水英男是目前唯一在世、願意公開揭露日本細菌部隊罪惡的731部隊成員，也很有可能是最後一個回到哈爾濱的原隊員。

