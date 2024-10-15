75歲患癌港翁告50歲內地妻 指贈樓後違照顧承諾 入稟取回深圳單位

一名75歲香港老翁近日把50歲內地妻子告上深圳市羅湖區人民法院，指妻子承諾為他養老送終，因此自己早前將位於羅湖區的房屋過戶登記在妻子名下，但妻子沒有履行照顧義務，更辱罵和欺凌自己，遂提出取回房屋，案件10月10日審理，被告經法院傳票後未到法庭參加庭審，法官未當庭宣判。 女方收傳票未到庭 法官未當庭宣判 內媒《讀特新聞》報道，2008年5月，來自香港的張姓男子與小25歲的袁姓內地女友在香港登記結婚。之後，兩人共同生活在張男於婚前購買的位於深圳市羅湖區的房屋中。基於妻子承諾為其養老送終，張男分別於2015年3月和2016年2月，分兩次將當時居住的房產過戶登記在妻子名下。

兩人關係贈屋後急轉直下 男方因病不能自理 惟兩人的關係在贈屋後急轉直下，張男及其代理律師講述，他因病生活不能自理，妻子沒履行照顧義務，且辱罵和欺凌他。2020年8月，無法在家正常生活的張男向妹妹求助，從家搬離後到惠州租房住，由其妹妹聘請的保姆照顧，經濟來源於親友支援。

兩人分居後沒再聯絡 民事起訴狀顯示，2024年3月，張男在香港的醫院確診膀胱癌並進行手術，至今仍需定期前往香港醫院治療，僅靠政府補貼和親友支援不足以支付高額醫療費、保姆費、房租和其他日常生活費用，急需妻子扶養和支付醫療費。張男反覆聯繫妻子無果後，兩次向妻子發送律師函，依然沒收到回應，遂將妻子告上法庭，請求法院判決撤銷位於羅湖區房屋100%份額的贈與行為，判決妻子配合張男辦理變更登記手續，判決妻子承擔本案全部訴訟費用。

該案10月10日在羅湖區法院開庭審理，案件未當庭宣判。被告人經法院傳票後，未到法庭參加庭審。張男在庭審時表示，2020年8月兩人分居後，他和妻子就沒再見過面，反覆撥打妻子的電話也沒人接聽。 律師：年齡差距大跨境婚姻夫妻 最好簽婚前協議 該案原告代理律師、廣東訟亮律師事務所律師周釗君建議，對於年齡差距較大的跨境婚姻，夫妻雙方在結婚時最好簽一份關於財產贈與和扶養義務的協議，提前約束好雙方的權利與義務，避免引發矛盾糾紛。

