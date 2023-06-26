8歲男童被武術教練打死　癱軟倒地仍被夾硬拉起影相作「活着」證據

大陸山東青島有一名網友在網上控訴稱，自己8歲的兒子在武術俱樂部內被教練毆打致死。更難以置信的是，兒子被打到失去意識癱軟在地時，教練第一時間不是叫救護車，竟然為了要掩飾真相，還將兒子拉到椅子上影相，想證明兒子當時還活着。根據最新消息，警方已查獲3名涉嫌犯罪的嫌疑人，案件正在近一步偵辦中。

第一時間拖上凳影相

綜合陸媒報道，死亡男童的母親在網路上發文控訴，他的兒子6月18日在青島崇德聚英武術運動俱樂部遭到教練毒打送命，下午12時42分俱樂部的老闆發來影片，她看了影片發現兒子臉色不對，請對方觀察一下兒子的情況。男童的母親表示，過了一個多小時，俱樂部的老闆又打電話來，說她兒子已經快不行了，快點來醫院。男童母親指出，當她趕到醫院時，兒子已經身亡，且身上有明顯傷痕，明顯是遭人毆打，懷疑就是武術俱樂部教練動的手。

男童的母親還發現，根據醫院的紀錄，兒子在抵達醫院的20分鐘前就已經呼吸心跳驟停，讓她崩潰怒控「20分鐘裏面你們到底對孩子做了什麼？」從教練拍攝的影片中顯示，男童被拉到椅子上坐着，但姿勢卻非常不正常，似乎已全身無力沒有意識。隨後，男童還從椅子上滑了下來，癱軟在地上，臉色發白。男童的母親控訴，明明兒子就已經沒有意識了，武術俱樂部的老闆、教練第一時間不是趕緊送醫，而是把人抓到椅子上擺拍，想證明人還活着，「一個8歲大的孩子是因為什麼事情能讓老闆及教練3人對他痛下殺手？」青島市公安局城陽分局26日通報，18日14時許，城陽區某武術俱樂部發生一起故意傷害案件，導致一人死亡。案發後，公安機關迅速將武術俱樂部負責人等3名犯罪嫌疑人查獲，現已依法採取刑事強制措施，案件正在近一步偵辦中。

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