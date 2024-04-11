86歲內地著名畫家范曾突宣布再婚 90後嫩妻傳為汽車節目主持 獲贈法拉利

86歲內地著名畫家范曾第三任妻子楠莉兩年多前病逝，周三(10日)突然宣布再婚，妻子據報為90後汽車節目主持徐萌。范曾被譽為中國當代書畫巨匠，作品拍賣破億元天價，身家估計達10億人民幣(約10.8億港元)。這是他第四段婚姻，表示自己罹患輕微腦梗塞，幸得妻子關愛，讓他身心康復。
手寫聲明傳愛意
范曾在社交平台上傳其手寫聲明和徐萌在旁看著他作畫的照片。聲明說，「愛妻楠莉故去近三載，最初悲痛孤寂，更由於輕微腦梗，致藝術生涯舉步維艱。徐萌女士無微不至的關愛，使我身心全面康復。徐萌不唯關懷且鼓勵我藝事長青，對中國優秀文化傳統更作貢獻，情深誼篤，經我倆雙方同研詳究，願永結連理，正式結婚登記，藝林佳話，此足徵矣。」
曾捲婚外情 撬好友牆腳
范曾第一任妻子林岫曾任中國書法家協會副主席，書法造詣高，二人一見鍾情，但最終因性格不合離異，婚姻僅維持5年。第二任妻子邊寶華與范曾是大學同學，兩人育有一女。第三段婚姻最受爭議，妻子楠莉，原名張桂雲，本是范曾好友兼恩人須遵德的妻子，與范曾發展婚外情後，須遵德憤而跟范曾斷交，張桂雲與范曾亦各自離婚。3年後，范張結婚，張更把與前夫所生的兩名兒子改姓「范」，受盡千夫所指。范曾其後為妻子改名楠莉，2021年楠莉病逝。
相識後不久即同居
新婚妻子徐萌據報為節目主持人。據央廣網公開信息顯示，徐萌是中國交通廣播《汽車風雲》90後節目主持人，由此推測她最大才34歲，比范曾至少小52歲。知情者爆料指，兩人已同居兩年多，疫情期間認識，很快同居，剛認識不久，范曾就送她一輛法拉利跑車。
作品在港拍賣 高價成交
范曾是知名畫家、思想家、國學大師、文學家，現為北京大學講席教授，擅長繪畫人物，作品拍賣多次創下天價，亦獲多間國際美術館收藏，其中《竹雀圖》在香港佳士得秋季拍賣會上，以4,055萬港元高價成交。