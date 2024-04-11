86歲內地著名畫家范曾突宣布再婚 90後嫩妻傳為汽車節目主持 獲贈法拉利

徐萌據稱是90後汽車節目主持，圖右為范曾在社交平台貼出徐萌在旁看著他作畫的照片。(互聯網)

86歲內地著名畫家范曾第三任妻子楠莉兩年多前病逝，周三(10日)突然宣布再婚，妻子據報為90後汽車節目主持徐萌。范曾被譽為中國當代書畫巨匠，作品拍賣破億元天價，身家估計達10億人民幣(約10.8億港元)。這是他第四段婚姻，表示自己罹患輕微腦梗塞，幸得妻子關愛，讓他身心康復。

手寫聲明傳愛意

范曾在社交平台上傳其手寫聲明和徐萌在旁看著他作畫的照片。聲明說，「愛妻楠莉故去近三載，最初悲痛孤寂，更由於輕微腦梗，致藝術生涯舉步維艱。徐萌女士無微不至的關愛，使我身心全面康復。徐萌不唯關懷且鼓勵我藝事長青，對中國優秀文化傳統更作貢獻，情深誼篤，經我倆雙方同研詳究，願永結連理，正式結婚登記，藝林佳話，此足徵矣。」