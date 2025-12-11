87歲書畫家范曾宣布90後妻誕子　與前妻兩子女斷絕關係

88歲內地知名書畫家范曾，去年4月娶小50歲嫩妻徐萌，風波不斷，他今透過微博發表聲明，證實與徐萌「喜得一子」，強調未來公私事宜將由徐萌「全權負責」，他並宣布與女兒范曉蕙、繼子范仲達「斷絕關係」。
徐萌據報為節目主持人。據央廣網公開信息顯示，徐萌是中國交通廣播《汽車風雲》90後節目主持人，由此推測她最大才三十多歲，比范曾至少小50歲左右。
公私事由妻子全權負責
范曾在這封毛筆手寫聲明中，開頭表明他喜獲麟兒，稱自己「幸何如哉」：「茲後我與愛妻、獨子3口共度，現已遷入新居，此後長廂廝守，以慰餘生！」
范曾說，自己年事已高，與徐萌結緣後，生活與工作事務多由妻子處理：「即日起，凡與我本人相關公私事宜，均僅由吾妻徐萌女士全權負責，他人無權干涉。」
指控有人「故意挑起矛盾」
聲明第三部分中，范曾強烈指控身邊有人「故意挑起矛盾」：「我身邊有人惡意挑起矛盾，無視我的名譽、健康與合法權益，我深感無助、痛心！」他表示：「即日起，我本人與范曉蕙、范仲達兩人及其家屬斷絕關係，不再保持任何形式的往來。」
范曾在內地藝文界聲名顯赫，擁有美術家協會會員、藝術研究院終身研究員、聯合國教科文組織（UNESCO）「多元文化特別顧問」等身分，去年他與第四任妻子徐萌結婚後，范曉蕙即出面指控徐萌夥同他人取走父親價值高達20億元人民幣（約22億元人民幣）的字畫，並一度發文表示父親失聯，引發關注。
