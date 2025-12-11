87歲書畫家范曾宣布90後妻誕子　與前妻兩子女斷絕關係

88歲內地知名書畫家范曾，去年4月娶小50歲嫩妻徐萌，風波不斷，他今透過微博發表聲明，證實與徐萌「喜得一子」，強調未來公私事宜將由徐萌「全權負責」，他並宣布與女兒范曉蕙、繼子范仲達「斷絕關係」。

徐萌據報為節目主持人。據央廣網公開信息顯示，徐萌是中國交通廣播《汽車風雲》90後節目主持人，由此推測她最大才三十多歲，比范曾至少小50歲左右。

公私事由妻子全權負責

范曾在這封毛筆手寫聲明中，開頭表明他喜獲麟兒，稱自己「幸何如哉」：「茲後我與愛妻、獨子3口共度，現已遷入新居，此後長廂廝守，以慰餘生！」