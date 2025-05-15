95後新人海底撈搞婚宴請140賓客　帳單長2米僅花2.25萬元(有片)

山西太原一對95後新人因原定酒店婚宴因故取消，於是靈機一動，將宴會移師到知名連鎖火鍋店「海底撈」舉辦，他們包下可容納500人的門市，邀請140名親朋好友共襄盛舉。結帳時，帳單長達2米，合共僅花費2.25萬人民幣(下同)，獲不少網民大讚「省錢又創新」。

綜合《楊子晚報》、《極目新聞》等內地媒體報道，準新娘趙小姐透露，他們原訂1日在某間酒店舉行傳統的婚宴儀式，詎料突然收到通知，酒店因特殊原因停業，無法承接婚宴。其後有一個朋友提議去海底撈辦，由於她和先生都是海底撈的粉絲，兩年前小倆口還曾開過玩笑說要去海底撈辦婚宴：「這次遇到意外，就想著乾脆創新一把！」他們選擇了能容納500人的海底撈門市，並邀請140位親友到場，相當於半包場，店家也十分熱情地答應下來，不僅協助佈置喜慶牆面與燈牌，更在門口設置了新人的人形立牌、紅色氣球拱門。最吸睛的是，這對新人還親自表演了一段舞獅，趙小姐笑言：「這是我們臨時學的，道具收到不久就上陣了，想說舞獅代表吉祥，討個好彩頭。」搭配上海底撈招牌撈麵舞與川劇變臉，讓整場婚禮充滿歡樂氣氛。