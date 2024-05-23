AI助代筆槍手半日寫萬字　開價低見300元　職訓生代寫博士論文

據內媒近日報道，「論文代寫」已形成灰色產業鏈，中介透過網絡拉攏寫手和「客戶」牟取暴利，即使是學歷不高的寫手也能靠AI工具完成「客戶」需求。

據內媒《新京報》報道，論文代寫有著龐大的「客戶群」，中介發文宣傳、拉客談價，寫手接單，儼然形成一條完整的灰色產業鏈，而中介宣稱的「老師代寫」，畢業生眼裏的「專業寫手」，不過是熟悉如何瞞過檢測軟件的論文剽竊者，或使用AI寫作的外行人。

文科論文開價最高500元

一些文科類專業、萬字以上的論文，中介通常開價在300元到500元人民幣（約330元至550港元）。只有一些理科類的專業，需要畫圖、寫程序、設計、模型的論文，才會開出500元以上人民幣（約550港元以上）的價格。而一些專科、函授的論文，價格通常在200元人民幣（約220港元以上）左右。有寫手稱：「不用管質量，用AI寫，萬字論文一下午就搞定了。」

據報道，經營成熟的中介機構通常將接到的訂單，明碼標價甩在寫手群組內，「先到先得」。而進入這些寫手群組接單，並沒有什麼門檻和審核。多位寫手表示，他們身邊就有初中學歷的寫手，甚至還有高級職業學校學生代寫博士論文。