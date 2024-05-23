AI助代筆槍手半日寫萬字　開價低見300元　職訓生代寫博士論文

據內媒近日報道，「論文代寫」已形成灰色產業鏈，中介透過網絡拉攏寫手和「客戶」牟取暴利，即使是學歷不高的寫手也能靠AI工具完成「客戶」需求。
據內媒《新京報》報道，論文代寫有著龐大的「客戶群」，中介發文宣傳、拉客談價，寫手接單，儼然形成一條完整的灰色產業鏈，而中介宣稱的「老師代寫」，畢業生眼裏的「專業寫手」，不過是熟悉如何瞞過檢測軟件的論文剽竊者，或使用AI寫作的外行人。
文科論文開價最高500元
一些文科類專業、萬字以上的論文，中介通常開價在300元到500元人民幣（約330元至550港元）。只有一些理科類的專業，需要畫圖、寫程序、設計、模型的論文，才會開出500元以上人民幣（約550港元以上）的價格。而一些專科、函授的論文，價格通常在200元人民幣（約220港元以上）左右。有寫手稱：「不用管質量，用AI寫，萬字論文一下午就搞定了。」
據報道，經營成熟的中介機構通常將接到的訂單，明碼標價甩在寫手群組內，「先到先得」。而進入這些寫手群組接單，並沒有什麼門檻和審核。多位寫手表示，他們身邊就有初中學歷的寫手，甚至還有高級職業學校學生代寫博士論文。
販賣「AI寫手變現課」
此外，也有一些在校大學生和將代寫當作兼職的社會人士。24歲的李荷（化名）從大三時開始代寫論文，2023年，她開始在微信群組裡販賣「AI寫手變現課」，招收了百餘名學員。宣傳海報顯示，課程內容包括如何進入寫手群接單、長短文章寫作、寫論文的專項訓練。
記者注意到，由於AI無法訪問「知網」等學術論文的網站，因此並不能列出論文中依據了哪些參考文獻。但李荷在講解中，讓AI模擬參考文獻的格式，隨機編了一些參考文獻，列在論文的最後。「這種比較水的論文，80%的人不會去查參考文獻的真實性。」
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