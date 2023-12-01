AI換臉製「攬女床照」 台北300醫生收香港勒索電郵

使用Deepfake技術「換臉」成為騙徒詐騙新手法。台北市聯合醫院逾300名醫生接獲恐嚇勒索電郵，內容為一張男女在酒店房內擁抱的畫面，惟男方臉部被換成醫生照片，惟因畫面過於粗糙未有人受騙。警方接報後追查發現影像為換臉照，騙徒所用的電郵在香港註冊，另有IP位址顯示在大陸。
台北市聯合醫院為通訊方便和識別醫生，都會將醫生照片、科別、院方專屬個人電子信箱列於名冊，同時將資料上載方便公眾瀏覽。
台北市刑警大隊7月收到醫院報案，指6月起有醫生陸續收到恐嚇勒索電郵，信件附上一張男女在酒店房內擁抱的畫面，惟男生臉部疑似用人工智能（AI）Deepfake換臉技術換成醫生照片。
畫面後製粗糙 沒醫生受騙
信件意圖要醫生主動聯繫花錢了事，內容寫下「X先生，有人委託我調查你，收到郵件立即聯絡我低調處理，否則你的影片將會被公開」，或「現有你精彩的東西，在我手，如有想法要解決，速來電，你的態度決定我的操作」等。但因畫面後製太過於粗糙，所以並沒有任何醫生受騙，院方內部調查共有300多名醫生收到類似信件而統一報案。
已用於勒索大陸官員
刑警進一步追查，發現該畫面為流傳於大陸影音影像截圖，已在大陸被用於恐嚇官員案件，這次用類似手法套用到勒索台灣醫生，經查所用電子郵件註冊於香港，另有聯絡LINE ID的IP位址顯示在大陸。警方持續與刑事局合作，追查信件來源和涉案人員。