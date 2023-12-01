AI換臉製「攬女床照」 台北300醫生收香港勒索電郵

使用Deepfake技術「換臉」成為騙徒詐騙新手法。台北市聯合醫院逾300名醫生接獲恐嚇勒索電郵，內容為一張男女在酒店房內擁抱的畫面，惟男方臉部被換成醫生照片，惟因畫面過於粗糙未有人受騙。警方接報後追查發現影像為換臉照，騙徒所用的電郵在香港註冊，另有IP位址顯示在大陸。

台北市聯合醫院為通訊方便和識別醫生，都會將醫生照片、科別、院方專屬個人電子信箱列於名冊，同時將資料上載方便公眾瀏覽。