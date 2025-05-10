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中國
2025-05-10 19:00:45

AI檢測連《流浪地球》都唔過關　內地學生唯恐陷抄襲冤案

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AI檢測連《流浪地球》都唔過關　內地學生唯恐陷抄襲冤案

隨着人工智能技術的普及，內地各大學紛紛開始對畢業論文進行AI內容檢測，然而這項措施卻引發諸多爭議。據《人民日報》報道，有媒體測試發現，將朱自清的經典作品《荷塘月色》及劉慈欣的《流浪地球》片段上傳至常用論文檢測系統，結果顯示這兩部作品的AI生成內容疑似度分別高達62.88%和52.88%。

目前已有內地多所大學開始實施畢業論文AI檢測。湖北大學本科生院在2024年發布通知，要求在本科畢業生論文審核過程中試行加入AI風險檢測；天津科技大學更明確規定，若本科生畢業論文中生成式AI檢測結果超過40%，學院將向學生發出警示。

朱自清名篇AI度達62.88%

面對AI檢測的壓力，部分學生開始尋求外部協助。有商家提供「降AI率」服務，採用替換同義詞、調整句子順序等方式，甚至使用自動化工具進行初步修改。但專家指出，這種做法不僅可能使論文語言生硬、學術性降低，學生還可能面臨詐騙和隱私洩露的風險。

中南大學講師關耳（化名）表示：「目前AI率檢測是AI技術融入學術領域的初期表現，其標準與技術均在發展與完善過程中。」她強調，一篇論文的好壞，關鍵在於學生是否有自己的思考和原創內容。

檢測結果僅供參考

據了解，目前內地已有多個團隊正在進行AI論文反識別的檢測研究。專家提醒，AI工具是根據海量資訊進行智慧分析，但這些資訊的真實性和準確性可能存在缺陷，因此檢測結果僅供參考。

有媒體評論指出，「你的論文，AI來審判」讓學生苦於自證，是將工具判斷凌駕於人的判斷之上。引入AI生成內容檢測的初衷是為了引導學生科學、合理、有效地使用AI，如果僅是逼迫學生反覆修改措詞以降低AI率，甚至用AI對付AI，不免有些本末倒置。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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