AI每天自動生成7000條假新聞　江西男靠流量日賺破萬

南昌警方初步判定該MCN機構發布的多條訊息涉及網絡造謠，屬不實訊息，於是立刻對該MCN公司負責人進行了約談，同時勘察了該公司的辦公場所，並對使用的電腦和軟件工具進行了現場取證。經警方調查，這些假訊息從文本到圖片均為透過AI生成。

涉擾亂公共秩序被行拘

據南昌警方介紹，疑犯王某某是利用了內地一家專門提供熱點新聞播報和追蹤的網站來作案的，網站會分級分類提供給寫手一些關鍵詞，他透過該網站生成關鍵詞，形成文章的標題，隨後將AI生成內容透過軟件自動上傳平台，模仿職業新聞記者的風格，用「爆炸」、「民生」等關鍵詞在AI軟件上生成文章以及新聞熱點類的圖片，全程幾乎不需要人工參與。

據報道，王某某利用AI軟件生成內容，同時運營800多個自媒體帳號，平均每天上發布4,000到7,000條假訊息，警方表示，因為王某某的謠言文章屬於熱點新聞，同時文章的故事性和獵奇性也比較強，引發的社會關注度比較高。據警方介紹，王某某的收入來源包括流量分成和廣告收入，他最高的一條收入是700元人民幣（約752港元），經警方初步估算，每天的收入在1萬元人民幣（約1.07萬港元）以上。

目前，王某某因傳播謠言虛構事實，涉擾亂公共秩序被行拘。

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