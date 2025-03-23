AI都答錯？　西藏多地爭「中國最高海拔村莊」稱號

改善生活 戶戶供氧 居民說，即使是土生土長，他們也經常會「頭暈、喘不上氣」。據報道，因為環境太惡劣，以往推瓦村居民平均壽命還不到50歲。 為了改善生活環境，當局2024年為居民建設了35間新式房屋。新房屋不單有供暖，更每戶配備供氣設備，令推瓦村成為西藏首個實現全村供暖供氧的地方，當時傳媒報道就用上了「中國海拔最高村莊」等字詞。 有着中國海拔最高村莊之名，到訪推瓦村的遊客漸多。據報當地已有26戶村民，將自家打造成接待遊客民宿。當然，大家要到當地旅遊，還是要考慮高山反應問題。 有比5070米更高的？ 說了一大堆，到底推瓦村是否中國海拔最高村莊？很可能不是。有人提出，浪卡子縣普瑪江塘鄉的村莊，海拔或比推瓦村稍高。 這些村莊海拔有多高？說法很多，《中國日報網》一篇題為「西藏首個極高海拔農牧民眾康養中心投入使用」之報道，提到入住該中心的「均來自海拔5,080公尺（米）以上的普瑪江塘鄉的查布、沙空、薩藏、措果四個村」。

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