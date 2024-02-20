AI《西遊記》4分鐘動畫孫悟空維妙維肖 神人僅用1周製作(多圖/有片)

AI《西遊記》4分鐘動畫孫悟空維妙維肖 神人僅用1周製作

四川一名博主「AI瘋人院」近日發布利用AI人工智能技術生成的《西遊記》動畫，震撼視覺效果瞬間引發關注。該博主受訪時談到在AI工具的協助下，自己僅耗時一周就完成該條孫悟空維妙維肖的影片。 AI生成《西遊記》影片爆紅，累計超過76萬的點擊率。從事15年美術工作的博主「AI瘋人院」馮先生接受《揚子晚報》的採訪時表示，「這影片如果人工製作至少需要半年，而在AI的幫助下僅用一周就完成了」。這段約4分鐘的影片以《西遊記》原著第一集為藍本，AI技術將石猴降生到拜師學藝的故事生動地呈現。影片中天庭宮殿群依山而建，屋頂覆蓋著金色的琉璃瓦，陽光下閃閃發光，讓人感受到神秘而莊嚴的氛圍。

作者馮先生讚AI進步神速 AI《西遊記》主角孫悟空誕生的花果山則充滿了寧靜與和諧。郁郁蔥蔥的樹木、飛流直下的瀑布、古樸典雅的石橋，勾勒出一個如詩如畫的世外桃源。在影片爆紅前，馮先生早已用AI生成絲綢之路、龍生九子、克蘇魯神話（Cthulhu Mythos）等多部動畫。馮先生解釋，用AI生成影片需要4步驟：構思、用文字生成靜態圖片、讓圖片動起來、剪輯。 馮先生說自己在2年前就使用過Google發布的一款AI繪圖模型，當時AI繪圖生成的畫面支離破碎。如今，這個AI繪圖模型已經進步到可以畫卡通、素描、水彩等多種風格，並且在細節處理上也更進一步，「例如衣服上的繡花，甚至鑲金絲線都能畫出來」。