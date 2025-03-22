Andy人財兩失落淚告別10年租屋處　「過去的事情就過去吧」

YouTube頻道「眾量級」成員Andy最近指控，另一成員兼前女友家寧和她家人搶走頻道資源，只讓他領微薄薪資，Andy另起爐灶獲粉絲支持，他21日表示要從住了10年的小套房搬走，期盼未來有個真正的家。
已有234萬名訂閱粉絲
Andy與家寧一家人的「奪權」風波鬧了許久，Andy也在YouTube開設個人頻道重起爐灶，目前已有234萬名訂閱粉絲。他21日在最新影片中表示要搬離租了10年的小套房，藉鏡頭記錄自己斷捨離的過程，他翻出早期自己設定「眾量級」頻道目標的筆記本，又是一番感慨。
此外，他也帶走「眾量級」時期他與家寧一起出的桌曆、昔日「眾量級」10萬粉絲訂閱的獎牌等，坦言「對我人生來說也是很重要的過程」。
希望這是最後一次搬家
雖然另一面百萬訂閱的獎牌不在他這裏，讓他無奈表示：「過去的事情就過去吧」。但現在個人頻道也衝破百萬訂閱，Andy為自己加油打氣，笑說以後可以跟子孫炫耀，自己可是曾拿過兩面YouTube百萬訂閱獎牌的YouTuber。
行李收到一個段落，他花了些時間與這間房子道別，期間他忍不住哭了：「很謝謝你讓我發揮很多瘋狂的想法，把你這樣改造來、改造去，一下子藍色一下子粉色，然後胡搞瞎搞，你都沒生氣吧？謝謝你帶給我的一切美好。」他也希望自己這是最後一次搬家，有朝一日住進真正屬於自己的家。
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