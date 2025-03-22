Andy人財兩失落淚告別10年租屋處　「過去的事情就過去吧」

YouTube頻道「眾量級」成員Andy最近指控，另一成員兼前女友家寧和她家人搶走頻道資源，只讓他領微薄薪資，Andy另起爐灶獲粉絲支持，他21日表示要從住了10年的小套房搬走，期盼未來有個真正的家。

已有234萬名訂閱粉絲

Andy與家寧一家人的「奪權」風波鬧了許久，Andy也在YouTube開設個人頻道重起爐灶，目前已有234萬名訂閱粉絲。他21日在最新影片中表示要搬離租了10年的小套房，藉鏡頭記錄自己斷捨離的過程，他翻出早期自己設定「眾量級」頻道目標的筆記本，又是一番感慨。