Andy再出片反駁前女友家寧　「眾量級」1億收入幾全歸張家

台灣知名YouTuber Andy和家寧分手之後，鬧得風風雨雨，他指控家寧奪走頻道經營權，15日發片列出6點反駁家寧的聲明，並驚爆盈利都是進入家寧父母的個人帳戶，自己還被封鎖。

張家威脅要提告

家寧與Andy原本經營「眾量級CROWD」頻道，分手後各自成立新頻道，但近日雙方互相開撕，Andy控訴經營10年的頻道被前女友家寧一家人奪走。在沉默多日後，家寧公司「群海娛樂」發出6點聲明反擊，說除了每個月給Andy 5.5萬元新台幣 (約1.3萬港元)之外還有給獎金，還威脅要對他提告。

Andy今天凌晨對家寧的6點聲明一條一條列出並回擊，眼神相當堅定，家寧說自2018年10月至2024年9月，Andy每月都有固定薪資，還有績效獎金及其他收益。Andy反駁：「為何公司設立股權您是佔50％呢？而不是我跟張家寧各佔50％，最後我只佔25％，現在您說成我只是借名登記股東的員工？」