Andy再出片反駁前女友家寧　「眾量級」1億收入幾全歸張家

台灣知名YouTuber Andy和家寧分手之後，鬧得風風雨雨，他指控家寧奪走頻道經營權，15日發片列出6點反駁家寧的聲明，並驚爆盈利都是進入家寧父母的個人帳戶，自己還被封鎖。
張家威脅要提告
家寧與Andy原本經營「眾量級CROWD」頻道，分手後各自成立新頻道，但近日雙方互相開撕，Andy控訴經營10年的頻道被前女友家寧一家人奪走。在沉默多日後，家寧公司「群海娛樂」發出6點聲明反擊，說除了每個月給Andy 5.5萬元新台幣 (約1.3萬港元)之外還有給獎金，還威脅要對他提告。
Andy今天凌晨對家寧的6點聲明一條一條列出並回擊，眼神相當堅定，家寧說自2018年10月至2024年9月，Andy每月都有固定薪資，還有績效獎金及其他收益。Andy反駁：「為何公司設立股權您是佔50％呢？而不是我跟張家寧各佔50％，最後我只佔25％，現在您說成我只是借名登記股東的員工？」
盡快查帳讓此事早點落幕
Andy表示，更改頻道營收地址，只是為了讓頻道恢復盈利，這些事情家寧都清楚，還特別傳訊給家寧：「我只是想把頻道盈利打開，無任何用意，眾量級頻道永遠屬於我和你的」但後來自己竟然無法登入頻道，隔天帳號就被封鎖。
Andy並說，頻道經營以來收入至少超過1億元新台幣 (約2,360萬港元)，自己算一算只拿到695萬元新台幣 (約164萬港元)，再加上家寧的聲明說，「王先生目前仍為登記股東」，讓Andy直言：「這句話您還認為我是股東，但為何不讓我查帳呢？還說我查帳就是恐嚇。」他並對張家人喊話，讓他盡快查帳，讓此事早點落幕。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章