Andy失十年「眾量級」YouTube頻道　控訴前女友家寧夥母奪權

台灣網紅Andy 11日上新片控訴經營10年的「眾量級CROWD」YouTube頻道被前女友家寧整家人奪走，令許多人心疼他的遭遇，紛紛訂閱和瀏覽他的影片，希望能夠以此幫助他的生活，並讓他的個人頻道「Andy老師」
上架僅3天破百萬觀看
對於有網友好奇為何這部影片會如此受關注？異色檔案的DK則分析真實原因。
近日有網友在Threads盤點2025年在社交平台受到高度討論的影片，包括錫蘭的「你的心靈不需要課程」521萬次瀏覽；異色檔案DK的「孫生的謊言」312萬瀏覽；而Andy的「10年了！227萬訂閱眾量級CROWD『原來不是我的？！』」上架僅3天也快速突破百萬觀看數，讓原PO疑惑地問「呃...為什麼？」
「用了10年成就這支影片」
該篇帖文也釣出DK本人回應，稱Andy是分享自己10年來的遭遇，相較他與錫蘭來說的「製作時間」長狠多：「因為影片製作時間，Andy老師做了10年，錫蘭做了4個月，我只做了3天。」
網友也紛紛留言：「Andy製作費粗估上億，錫蘭製作時間粗估上月；DK是差點沒命，還真的都是大製作」、「這支10年的影片才是核心」、「好可憐 ，用了10年成就這支影片」、「3天就有接近10年的一半CP值超高」、「DK的氣度才說的出來的答案」、「DK，雖然可能只有做3天，但你對社會的影響力絕對不只3天」。
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