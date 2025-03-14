Andy失十年「眾量級」YouTube頻道　控訴前女友家寧夥母奪權

Andy 11日上新片控訴經營10年的「眾量級CROWD」YouTube頻道被前女友家寧整家人奪走。（圖／翻攝自眾量級CROWD臉書、Andy老師 YouTube）

台灣網紅Andy 11日上新片控訴經營10年的「眾量級CROWD」YouTube頻道被前女友家寧 整家人奪走， 令許多人心疼他的遭遇 ，紛紛訂閱和瀏覽他的影片，希望能夠以此幫助他的生活，並讓他的個人 頻道「Andy老師」 Andy老師 快速 突破百萬訂閱。

上架僅3天破百萬觀看

對於有網友好奇為何這部影片會如此受關注？異色檔案的DK則分析真實原因。

近日有網友在Threads盤點2025年在社交平台受到高度討論的影片，包括錫蘭的「你的心靈不需要課程」521萬次瀏覽；異色檔案DK的「孫生的謊言」312萬瀏覽；而Andy的「10年了！227萬訂閱眾量級CROWD『原來不是我的？！』」上架僅3天也快速突破百萬觀看數，讓原PO疑惑地問「呃...為什麼？」