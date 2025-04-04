Andy新女友被指激似家寧　否認搬入女方台北豪宅

YouTuber「眾量級」Andy與前女友家寧的分酬糾紛沸沸揚揚，他3月底宣布搬離居住10年的套房，後續傳出他其實早住進台北信義區豪宅，經紀人則是出面否認，如今又傳出他有了新歡，新女友過往曾任電視台記者，該豪宅疑似就是女方家。

獨立創業賣家居物品

《中天新聞網》接獲讀者爆料，Andy新女友過往曾任電視台地方記者，主要為社會線，後轉換為娛樂線記者，後續也至別台任娛樂線記者，不過，就職記者的時間並不長，現在則是獨立創業賣家居物品。

據悉，女方個性好相處、外表神似家寧，家境相當優渥，更傳言Andy出沒的「信義區上億豪宅」疑似就是女方家；而《中天新聞網》致電女方，對方訊息未回、電話未接，尚未做出任何回應。