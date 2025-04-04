Andy新女友被指激似家寧　否認搬入女方台北豪宅

YouTuber「眾量級」Andy與前女友家寧的分酬糾紛沸沸揚揚，他3月底宣布搬離居住10年的套房，後續傳出他其實早住進台北信義區豪宅，經紀人則是出面否認，如今又傳出他有了新歡，新女友過往曾任電視台記者，該豪宅疑似就是女方家。
獨立創業賣家居物品
《中天新聞網》接獲讀者爆料，Andy新女友過往曾任電視台地方記者，主要為社會線，後轉換為娛樂線記者，後續也至別台任娛樂線記者，不過，就職記者的時間並不長，現在則是獨立創業賣家居物品。
據悉，女方個性好相處、外表神似家寧，家境相當優渥，更傳言Andy出沒的「信義區上億豪宅」疑似就是女方家；而《中天新聞網》致電女方，對方訊息未回、電話未接，尚未做出任何回應。
疑自述的貧窮狀況不符
事實上，Andy於3月更新影片，透露決定離開租10年的元小套房，不過，近日卻傳出他早在2024年就搬離小套房，目前住在信義區上億豪宅，被目擊多次進出該社區的健身房，及看見他下樓拿外賣，遭質疑與他與陳述的貧窮狀況不符。
而針對Andy「早已住進信義區豪宅」的消息，Andy經紀人出面駁斥：「感謝各界的關心與關注。我們在此澄清，該處為朋友的住所，並非Andy老師的居所。且Andy老師確實在2025年3月27日才與房東退租小套房。若因此造成任何誤解或困擾，我們深感抱歉，謝謝。」
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