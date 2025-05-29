Andy極速發帖反擊家寧漏洞百出　不願隔空拍片對罵：我們法庭見

百萬YouTuber頻道「眾量級CROWD」的家寧與Andy的分手風波持續，家寧29日發影片指出Andy先前將YouTube頻道收益納到個人帳戶，而Andy隨後也再度回應，反駁對方「漏洞百出」。

Andy 29日應家寧的指控：「針對張小姐的回應，眾量級的YouTube頻道收益，我以個人帳戶收款之相關資料，三月底早已全數交給法院進行查帳。張小姐今日的回應，對比她之前的說法漏洞百出，我不想隨之起舞，持續浪費社會資源。張小姐在影片中的質疑，請您與公司（張媽媽）提出資料至法院，我們法庭見。」

事實上，家寧在最新的影片中表示，YouTube頻道收益進到哪個帳戶，自始至終都是Andy一個人親手操作，眾量級頻道綁定Andy的Google Adsense，不是因為頻道是對方的，是因為她不了解後台運作，才全權信任交給Andy處理。

她指出，Andy在先前的影片中承認有將一段時間將頻道收益占為己有，這她不知情，更反問Andy：「你說有段時間頻道收益進到你的個人帳戶，請問你憑什麼這麼做？」、「為什麼不是我們兩個人平分？」強調Andy在YouTube頻道收益這領取金額比她還多，「我自己的帳號從來沒有領過一塊錢的頻道收益。」