Andy深夜發聲後即破百萬訂閱　網民圍攻家寧IG followers激跌

百萬YouTuber「眾量級CROWD」Andy和家寧原為情侶檔，2人分手後各自成立新頻道，不料Andy 11日拋出震撼彈，控訴前女友一家人將他辛苦經營10年的心血整碗端走。消息曝光後，網民一面倒力挺Andy，並讓他新頻道的訂閱數，在一天多的時間從21萬飆破百萬。

Andy發聲後32小時飆升至百萬訂閱

影片一出後，截至目前已累積615萬觀看次數，網民一面倒支持他，甚至紛紛在留言區抖內，而Andy的訂閱數也不斷衝高，僅花了32小時，從原本的21萬飆到109萬，成長速度相當驚人。對此，Andy深夜發聲表示：「感謝老天，把溫暖有愛的你們帶來我身邊。」

大批網民也留言為他加油，「是你有才華又保有善良，也謝謝你願意分享這一切」、「恭喜百萬訂閱 這是你應得的」、「有能力的人，在哪都會發光」、「上天不會虧待善良的您，加油」、「Andy加油，粉絲們都會在」、「加油加油！才華與技術是他們偷不走的！」。