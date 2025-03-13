Andy深夜發聲後即破百萬訂閱　網民圍攻家寧IG followers激跌

百萬YouTuber「眾量級CROWD」Andy和家寧原為情侶檔，2人分手後各自成立新頻道，不料Andy 11日拋出震撼彈，控訴前女友一家人將他辛苦經營10年的心血整碗端走。消息曝光後，網民一面倒力挺Andy，並讓他新頻道的訂閱數，在一天多的時間從21萬飆破百萬。
Andy 11日在個人頻道上傳「分手後我一無所有」的影片，內容控訴前女友家寧一家人8大罪狀，其中包括股權分配、薪資待遇、公司財務透明度、社群帳號管理權、董事職位變動、借名登記、商標申請等問題。
Andy發聲後32小時飆升至百萬訂閱
影片一出後，截至目前已累積615萬觀看次數，網民一面倒支持他，甚至紛紛在留言區抖內，而Andy的訂閱數也不斷衝高，僅花了32小時，從原本的21萬飆到109萬，成長速度相當驚人。對此，Andy深夜發聲表示：「感謝老天，把溫暖有愛的你們帶來我身邊。」
大批網民也留言為他加油，「是你有才華又保有善良，也謝謝你願意分享這一切」、「恭喜百萬訂閱 這是你應得的」、「有能力的人，在哪都會發光」、「上天不會虧待善良的您，加油」、「Andy加油，粉絲們都會在」、「加油加油！才華與技術是他們偷不走的！」。
家寧IG帳號追蹤人數跌到63.7萬
反觀家寧的現狀，IG帳號被大量民友圍攻，追蹤人數也不斷下跌，從69.3萬跌到剩63.7萬，貼文也減少了好幾篇，疑似合作業配受到影響。據悉，家寧經紀方表示：「事實不是如此」，目前正在擬定聲明，將會正面回應Andy的指控。
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