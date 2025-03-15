Andy老師頻道訂閱數砌低「眾量級」　IG感性出po致謝

百萬YouTuber「眾量級」成員Andy、家寧去年10月宣布分手，不過近日Andy控訴前女友一家人侵佔頻道，還將大部分收益都拿走，事態延燒至今，Andy重新創立的頻道，已和「眾量級」頻道的訂閱數，呈現黃金交叉，截至目前止已經204萬了。



Andy本月11日在個人頻道上傳一段「10年了！227萬訂閱眾量級CROWD『原來不是我的？！』」影片，控訴自己辛苦經營多年的頻道，直接被家寧一家人整碗端走，儘管家寧一家人沉寂多日後，透過群海娛樂股份有限公司發布聲明回擊Andy，但Andy昨天馬上又發片反擊，兩部與張家人槓上的影片，至今已累積破千萬次觀看。