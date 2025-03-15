Andy老師頻道訂閱數砌低「眾量級」　IG感性出po致謝

百萬YouTuber「眾量級」成員Andy、家寧去年10月宣布分手，不過近日Andy控訴前女友一家人侵佔頻道，還將大部分收益都拿走，事態延燒至今，Andy重新創立的頻道，已和「眾量級」頻道的訂閱數，呈現黃金交叉，截至目前止已經204萬了。
Andy本月11日在個人頻道上傳一段「10年了！227萬訂閱眾量級CROWD『原來不是我的？！』」影片，控訴自己辛苦經營多年的頻道，直接被家寧一家人整碗端走，儘管家寧一家人沉寂多日後，透過群海娛樂股份有限公司發布聲明回擊Andy，但Andy昨天馬上又發片反擊，兩部與張家人槓上的影片，至今已累積破千萬次觀看。
「希望不會存在在懦夫身上」
在Andy揭露事件後，「眾量級CROWD」頻道訂閱人數急墜，反觀Andy的頻道訂閱數，在短短時間突破百萬，不僅如此，今天早上訂閱數更是直接和他與前女友一同經營的頻道訂閱數，呈現黃金交叉。
Andy今天凌晨也在IG有感而發地說：「希望不會存在在懦夫身上，但他會永遠等著，在深淵裏的任何一個人，只要你願意，它從來不會放棄你，勇敢的人、知足的人，所到之處，皆有花開，謝謝你們帶給我的愛。」
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章