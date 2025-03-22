Andy與家寧反目成商機　Toyz名下品牌推諧音飲品抽水

網紅Toyz（劉偉健）經營的手搖飲品牌「拾汣茶屋」順勢推出「張家檸檬綠茶」，以「10年經驗用心設計」、「限量5萬5000杯」等廣告詞宣傳，影射該頻道成立時間與Andy宣稱的月薪數字等。

「眾量級」Andy日前透過影片指控，該頻道成員兼前女友家寧和家人設計，讓他10年經營心血全被奪走，甚至拿不到應有酬勞，引發外界關注。

YouTuber「眾量級」成員Andy、家寧「奪權」風波未歇，有手搖飲品牌搭上時事推出「張家檸檬綠茶」，吸引網友關注。最近家寧媽媽提告Andy，該品牌再推新產品將話題推上不同的「高峰」。

家寧媽媽曾淑惠起訴Andy

家寧媽媽（曾淑惠）最近又依《個資法》、妨害名譽為由開告Andy，據了解，家寧媽媽提出，Andy在影片中抨擊家寧及其家人，造成家寧與家人名譽受損，且事後網友針對家寧一家人進行肉搜，導致相關私隱外流，據此提告。

「拾汣茶屋」龍潭北龍店小編在Threads驚呼：「沒想到Andy老師今天（20日）竟然被告了，趕緊先喝杯『珍淑薈砌青茶』壓壓驚！」小編補充，飲料使用的蜜香珍珠、鮮切蘆薈是他們特製，「這杯真的有料」 ，但因這款飲料是該門市自己特製的，可以點青茶搭配珍珠、蘆薈，品嘗創意飲品滋味。