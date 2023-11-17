APEC｜加州州長送勇士隊球衣　習近平：我穿上以後也會變神勇嗎？（有片）

美國三藩市舉行亞太經合組織（APEC）領導人峰會。國家主席習近平於當地時間周三（15日）出席一場晚宴，加州民主黨籍州長紐森（Gavin Newsom）在晚宴開始前送一件NBA金州勇士隊的球衣給習近平，該球衣背號8號，同時印有習近平姓氏英文拼音「XI」。
Gavin Newsom, governor of the US state of California, presented a jersey of NBA team Golden State Warriors as a thank-you gift for Xi’s warm welcome to Newsom during his recent visit to China. pic.twitter.com/shZLnBRCZI— Global Times (@globaltimesnews) November 16, 2023
綜合報道，習近平在三藩市出席一場晚宴，紐森亦有到場，紐森首先感謝習近平在他10月訪問中國時給予熱情接待，說特別準備了一個禮物要送給習近平。紐森隨即拿出印有「XI」名字的NBA金州勇士隊8號球衣贈送給習近平，習近平接過球衣後表示：「我穿上這件衣服，以後也會變得這麼神勇嗎？」紐森回應說：「是的，你是MVP（最有價值球員）。」