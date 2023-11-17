APEC｜加州州長送勇士隊球衣　習近平：我穿上以後也會變神勇嗎？（有片）

綜合報道，習近平在三藩市出席一場晚宴，紐森亦有到場，紐森首先感謝習近平在他10月訪問中國時給予熱情接待，說特別準備了一個禮物要送給習近平。紐森隨即拿出印有「XI」名字的NBA金州勇士隊8號球衣贈送給習近平，習近平接過球衣後表示：「我穿上這件衣服，以後也會變得這麼神勇嗎？」紐森回應說：「是的，你是MVP（最有價值球員）。」