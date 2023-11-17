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中國
2023-11-17 14:28:00

APEC｜加州州長送勇士隊球衣　習近平：我穿上以後也會變神勇嗎？（有片）

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加州州長送勇士隊球衣，習近平：我穿上以後也會變神勇嗎？(X)

加州州長送勇士隊球衣，習近平：我穿上以後也會變神勇嗎？(X)

美國三藩市舉行亞太經合組織（APEC）領導人峰會。國家主席習近平於當地時間周三（15日）出席一場晚宴，加州民主黨籍州長紐森Gavin Newsom）在晚宴開始前送一件NBA金州勇士隊的球衣給習近平，該球衣背號8號，同時印有習近平姓氏英文拼音「XI」。

綜合報道，習近平在三藩市出席一場晚宴，紐森亦有到場，紐森首先感謝習近平在他10月訪問中國時給予熱情接待，說特別準備了一個禮物要送給習近平。紐森隨即拿出印有「XI」名字的NBA金州勇士隊8號球衣贈送給習近平，習近平接過球衣後表示：「我穿上這件衣服，以後也會變得這麼神勇嗎？」紐森回應說：「是的，你是MVP（最有價值球員）。」

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