APEC｜彭博：習近平訪三藩市期間 與美商界高層晚宴

彭博社引述消息人士指，國家主席習近平下星期到三藩市出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議期間，將與美國商界高層晚宴，預計會有數百人出席，包括多間美國大企業的行政總裁。

安撫外國投資者 成訪美首要任務

報道指，安撫外國投資者是習近平訪美的首要任務，由於地緣政治緊張、經濟增長放緩，以及國內政治因素影響，在華外企高層對在中國營商正愈來愈緊張。

中美近期表示為實現兩國元首三藩市會晤共同努力。在北京，外交部發言人汪文斌此前被問到能否確認中國領導人將出席APEC峰會時表示，中國是一個負責任的國家，從不缺席中方參與的重要多邊論壇。關於出席亞太經合組織有關會議的安排，正與各方保持溝通，會適時正式發布消息。作為東道主的美國，此前已先一步公布習將與總統拜登會面。