APEC｜彭博：習近平訪三藩市期間 與美商界高層晚宴

彭博社引述消息人士指，國家主席習近平下星期到三藩市出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議期間，將與美國商界高層晚宴，預計會有數百人出席，包括多間美國大企業的行政總裁。
安撫外國投資者 成訪美首要任務
報道指，安撫外國投資者是習近平訪美的首要任務，由於地緣政治緊張、經濟增長放緩，以及國內政治因素影響，在華外企高層對在中國營商正愈來愈緊張。
中美近期表示為實現兩國元首三藩市會晤共同努力。在北京，外交部發言人汪文斌此前被問到能否確認中國領導人將出席APEC峰會時表示，中國是一個負責任的國家，從不缺席中方參與的重要多邊論壇。關於出席亞太經合組織有關會議的安排，正與各方保持溝通，會適時正式發布消息。作為東道主的美國，此前已先一步公布習將與總統拜登會面。
韓正：中美高層互動 釋放積極信號
國家副主席韓正表示，中美近期開展的重要高層互動釋放了積極信號，中方願同美國加強各層次的溝通對話，推進互利合作，妥善管控分歧。
韓正今日（8日）在新加坡出席一場經濟論壇時，中美能否正確相處事關人類前途命運。近一段時間經雙方商定，中美之間開展了一些重要高層互動，這些互動釋放積極信號，也提升了國際社會對未來中美關系改善的正面預期。中美關係穩下來好起來，是兩國各界和國際社會的共同期盼。