APEC｜美方消息：習近平拜登擬11月15日三藩市會面(更新)

亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議11月中在三藩市舉行。日本共同社今日(8日)引述不具名的美國高級官員報道，中國國家主席習近平與美國總統拜登計劃11月15日在三藩市會面，中美正就這次會晤作最後準備。 在北京，外交部發言人汪文斌今日回應報道時指，中美都同意朝著實現舊金山元首會晤共同努力，同時強調通往舊金山不能靠自動駕駛，雙方要切實重回峇里島把兩國元首的共識真正落到實處，排除干擾，克服障礙，增進共識，積累成果。 彭博：習近平與美商界高層晚宴 彭博社引述消息人士指，習近平出席APEC期間將與美國商界高層晚宴，預計會有數百人出席，包括多間美國大企業的行政總裁。

安撫外國投資者 成訪美首要任務 報道指，安撫外國投資者是習近平訪美的首要任務，由於地緣政治緊張、經濟增長放緩，以及國內政治因素影響，在華外企高層對在中國營商正愈來愈緊張。 中美近期表示為實現兩國元首三藩市會晤共同努力。在北京，外交部發言人汪文斌此前被問到能否確認中國領導人將出席APEC峰會時表示，中國是一個負責任的國家，從不缺席中方參與的重要多邊論壇。關於出席亞太經合組織有關會議的安排，正與各方保持溝通，會適時正式發布消息。作為東道主的美國，此前已先一步公布習將與總統拜登會面。