APEC｜習近平晤墨秘斐3國領導　指中國仍是增長最大引擎歡迎投資

國家主席習近平在美國三藩市分別會見墨西哥總統洛佩斯、秘魯總統博魯阿爾特，以及斐濟總理蘭布卡。習近平工商領導人峰會上發言，指開放包容是亞太合作主旋律，中國仍然是全球增長最大引擎，歡迎各國工商界繼續投資及深耕中國。 習近平與墨西哥總統洛佩斯會晤時表示，中國和墨西哥兩國友誼歷經風雨，歷久彌堅。去年兩國隆重慶祝中墨建交50周年，今年又迎來中墨建立全面戰略夥伴關係10周年。他高度重視中墨關係發展，願同洛佩斯一起，賡續半個世紀的傳統友誼，引領兩國關係再上新台階。

習近平與秘魯總統博魯阿爾特會晤時表示，中國和秘魯建交半個多世紀以來，兩國在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互理解和支持，雙邊合作穩步向前發展。今年是中秘建立全面戰略夥伴關係10周年。回顧10年，兩國收獲了豐碩的合作成果。而兩國共建「一帶一路」合作蹄疾步穩。中秘合作促進了各自國家發展振興，為兩國人民帶來實實在在的福祉。 習近平與斐濟總理蘭布卡會晤時表示，斐濟是最早同新中國建交的太平洋島國。近半個世紀以來，中斐關係得到長足發展，促進了地區和平、穩定、繁榮。中方把斐濟作為「全球南方」國家中的好朋友、好夥伴，始終支持斐濟人民自主選擇的發展道路，支持斐濟實現國家發展振興，支持斐濟在國際和地區舞台發揮更大作用。