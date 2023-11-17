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中國
2023-11-17 13:03:00

APEC｜習近平晤岸田文雄　稱中日應著眼共同利益

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習近平晤岸田文雄，稱中日應著眼共同利益。(央視新聞)

習近平晤岸田文雄，稱中日應著眼共同利益。(央視新聞)

美國三藩市舉行亞太經合組織（APEC）領導人峰會。中國國家主席習近平當地周四（16日）下午在美國三藩市會見日本首相岸田文雄。是自202211月以來，相隔一年兩國首腦再度會面。習近平強調雙方應該把握歷史大勢，著眼共同利益，妥善處理分歧。

日本富士電視新聞報道，兩人在會談開始前握手，兩人相視對方報以微笑，會談在友好氣氛下開始。央視新聞引述習近平回應指出，去年11月，習近平曾與岸田文雄在亞太經合組織曼谷會議期間會晤，就兩國關係戰略性、方向性問題交換意見，並達成了一些重要共識，強調雙方應該把握歷史大勢，順應時代潮流，著眼共同利益，妥善處理分歧，恪守中日四個政治文件確定的各項原則，再次確認戰略互惠關係定位並賦予新的內涵，致力於構建契合新時代要求的中日關係。

日本富士電視新聞報道，兩人在會談開始前握手，兩人相視對方報以微笑，會談在友好氣氛下開始。(AP)

日本富士電視新聞報道，兩人在會談開始前握手，兩人相視對方報以微笑，會談在友好氣氛下開始。(AP)

習近平：共同發展是符合中日人民根本利益正確方向

習近平指，今年是中日和平友好條約締結45周年，條約以法律形式確立了中日和平、友好、合作的大方向。45年來，兩國關係盡管歷經風雨，但總體保持發展勢頭，給兩國人民帶來福祉，也為促進地區和平、發展、繁榮發揮了積極作用。他又提到，當前國際形勢變亂交織，風險挑戰層出不窮，和平共處、世代友好、互利合作、共同發展是符合中日兩國人民根本利益的正確方向。

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