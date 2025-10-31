APEC｜習近平與高市早苗舉行會談 冀日本新內閣樹立正確對華認知

國家主席習近平下午在南韓慶州出席亞太經合組織領導人非正式會議期間，會見日本首相高市早苗。今次是高市早苗本月出任日本首相後，兩人首度會面。 習近平表示，中日互為重要近鄰，推動中日關係長期健康穩定發展，符合兩國人民和國際社會普遍期待，中方願與日方按照中日四個政治文件確立的原則和方向，維護雙邊關係政治基礎，推進戰略互惠關係，致力於構建契合新時代要求的建設性和穩定的中日關係。



習近平強調，中日關係機遇與挑戰並存，希望日本新內閣樹立正確對華認知，堅持中日和平、友好、合作的大方向，把全面推進戰略互惠關係，互為合作夥伴、互不構成威脅等共識落到實處，恪守和履行中日四個政治文件就歷史、台灣等重大原則問題作出的明確規定，確保中日關係根基不受損，不動搖，村上談話深刻反省日本侵略史，並向受害國道歉，這個精神值得弘揚。

他又說，兩國應妥善管控分歧，著眼大局，求同存異，聚同化異，避免讓矛盾分歧定義兩國關係，加強多邊協作，秉持睦鄰友好，平等互利，互不干涉原則，踐行真正的多邊主義，推動構建亞太共同體。 中方引述高市早苗表示，中國是日本的重要鄰國，兩國對地區與世界的和平繁榮負有重大責任，日方願與中方保持高層交往，密切各層級交流，加強溝通、增進理解，促進合作，紮實推進兩國戰略互惠關係，構建建設性和穩定的日中關係。在台灣問題上，日本將堅持1972年日中聯合聲明中的立場。