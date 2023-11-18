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中國
2023-11-18 10:39:16

APEC｜習近平：中國發展目的是讓人民過好日子 不是要取代誰

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拜登與習近平再度交流（中國外交部部長助理兼發言人華春瑩X帳號圖片）

拜登與習近平再度交流（中國外交部部長助理兼發言人華春瑩X帳號圖片）

亞太經合組織領導人非正式會議舉行最後一日會議，國家主席習近平在會上指要維護全球產業鏈及供應鏈穩定暢通，反對將經貿問題政治化。習近平亦強調中國堅持走和平發展道路，目的是讓民眾過上好日子，並非取代任何人。

「開放則興、封閉則衰」　反對經貿政治化武器化 

習近平指「開放則興、封閉則衰」，各方要維護自由開放的貿易投資，支持並加強以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制、維護全球產業鏈及供應鏈穩定暢通，反對將經貿問題政治化、武器化及泛安全化。

習近平又強調，中國將繼續支持亞太經合組織開展經濟技術合作，共同做大亞太發展蛋糕。中國會堅持走和平發展道路，發展的根本目的是讓中國人民過上好日子，而不是要取代誰。

拜登稱曾與習討論人工智能

美國總統拜登發言時重申，美國對亞太地區的承諾堅定不移；他談及科技發展時，提到日前與習近平的會晤，指兩人有討論人工智能的影響，以及雙方可以如何合作。拜登其後將APEC主席職務移交給秘魯總統博魯阿爾特。她承諾明年會辦好APEC峰會，歡迎各經濟體領導人在秘魯再聚。  

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明年APEC峰會秘魯主辦

亞太經合組織領導人會後發表領導人宣言，指必須利用技術和經濟進步，釋放潛力和活力，促進經濟增長，應對包括氣候變化在內的所有環境挑戰。聲明重申，決心打造自由、開放及可預期的貿易和投資環境，以規則為基礎、以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制。

聲明又指，繼續致力營造公平競爭的良好貿易投資環境，保持市場開放，解決供應鏈中斷問題，使農業和糧食系統更強韌，為中小微企業和初創企業開闢發展道路，促進婦女全面和平參與經濟，共同打擊跨境腐敗。

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