APEC｜習近平：中國發展目的是讓人民過好日子 不是要取代誰

亞太經合組織領導人非正式會議舉行最後一日會議，國家主席習近平在會上指要維護全球產業鏈及供應鏈穩定暢通，反對將經貿問題政治化。習近平亦強調中國堅持走和平發展道路，目的是讓民眾過上好日子，並非取代任何人。

「開放則興、封閉則衰」 反對經貿政治化武器化

習近平指「開放則興、封閉則衰」，各方要維護自由開放的貿易投資，支持並加強以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制、維護全球產業鏈及供應鏈穩定暢通，反對將經貿問題政治化、武器化及泛安全化。