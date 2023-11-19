APEC｜談習近平訪美成果　王毅：中美關係走向取決於美國能否遵信守諾

國家主席習近平結束訪美後已返回北京。外長王毅稱，習近平本次訪美是其運籌大國關係的「大手筆」，中美關係的態勢關鍵在於美方能否遵信守諾。
據外交部18日晚間發出的新聞稿，王毅向隨行記者介紹本次習近平訪美情況。
取得20多項重要成果
王毅表示，2023年年初以來，中美關係經歷曲折，面臨困難局面。美方結合舉辦APEC峰會，向習近平發出一份舉行元首會晤的單獨邀請。美方特別表示，這是一場「中美峰會」，不同於APEC期間的雙邊會見安排。
王毅指出，經過中美雙方共同努力，這次會晤取得20多項重要成果，包括回應國際社會的期待，建立人工智能政府間對話；在解除對中方有關機構制裁前提下，成立中美禁毒合作工作組，展開禁毒合作；在平等和尊重基礎上恢復兩軍高層溝通和機制性對話；同意2024年大幅增加中美直航航班；擴大教育、留學生、青年、文化、體育和工商界交流等。
仍然存在很多深層、結構性問題
王毅表示，中美元首三藩市會晤是中美關係史上的大事件，也是國際關係的大事件，有利於推動中美雙方朝着健康、穩定、可持續方向邁出步伐。同時也看到，中美關係發展從來都不是一帆風順的，仍然存在很多深層、結構性問題，還有不少風險挑戰需要共同應對，他就此表示：「舊金山不是終點，而應該成為新起點」。
王毅強調，中美關係能否鞏固向好態勢，關鍵在於美方能否遵信守諾，把兩國元首達成的重要共識真正落到實處。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章