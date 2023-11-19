APEC｜談習近平訪美成果　王毅：中美關係走向取決於美國能否遵信守諾

國家主席習近平結束訪美後已返回北京。外長王毅稱，習近平本次訪美是其運籌大國關係的「大手筆」，中美關係的態勢關鍵在於美方能否遵信守諾。

據外交部18日晚間發出的新聞稿，王毅向隨行記者介紹本次習近平訪美情況。

取得20多項重要成果

王毅表示，2023年年初以來，中美關係經歷曲折，面臨困難局面。美方結合舉辦APEC峰會，向習近平發出一份舉行元首會晤的單獨邀請。美方特別表示，這是一場「中美峰會」，不同於APEC期間的雙邊會見安排。

王毅指出，經過中美雙方共同努力，這次會晤取得20多項重要成果，包括回應國際社會的期待，建立人工智能政府間對話；在解除對中方有關機構制裁前提下，成立中美禁毒合作工作組，展開禁毒合作；在平等和尊重基礎上恢復兩軍高層溝通和機制性對話；同意2024年大幅增加中美直航航班；擴大教育、留學生、青年、文化、體育和工商界交流等。