APP內可切換「香港版」 山姆傳將開通港網購服務

山姆超市成為港人北上熱點，《南華早報》昨引述消息人士報道，山姆計劃開辦香港網上購物直送服務，購物滿指定金額甚至可免費送貨。有學者認為將衝擊本地零售市場。有內媒則發現山姆中國區APP上，可切換為「山姆香港APP」頁面。《am730》向山姆超市方面查詢相關消息，店方未有正面回覆，只表示「致力於為會員提供高品質和高價值感的商品，同時透過更多、更好的方式提升服務能力，讓所有會員享受到舒適、便捷的購物體驗」。

《南華早報》引述山姆超市深圳門市兩名人員稱，店方很快會於香港推出網購服務，指屆時購物滿599元(約647港元)或以上免費送貨，「兩個月內將推出直送香港服務。但顧客需要成為會員，而會員資格不能與其他人共享」。報道引述香港中大亞太商學院榮譽研究員、經濟學家李兆波表示，超級市場和網購平台HKTVmall等將受重創，也會引發香港零售危機。