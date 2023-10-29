Balenciaga推出「髮圈掛鑰匙」索價4000元　內地網民：原來我每天都帶着奢侈品

巴黎世家推出的一款售價4000元人民幣，帶有2支鑰匙的髮圈。（圖／翻攝Balenciaga巴黎世家官方微博）

歐洲知名時尚品牌巴黎世家（Balenciaga），經常以其前衛的設計引起討論。近期更推出的一款售價4000元人民幣，帶有2支鑰匙的髮圈。且推出後還在上海的門市銷售一空，引發內地網友熱議。

內媒《海報新聞》報道，據官網介紹，這個女款髮圈名為「UTILITY2.0黑色髮圈」，為意大利製。髮圈由聚脂纖維、鋅合金、黃銅和彈性纖維製成，出現在巴黎世家2023夏季系列的多種造型中。根據官網上的圖片，髮圈附有一個刻有Balenciaga字樣的開口環，以及2支刻有品牌標誌的可拆式鑰匙，售價為4000元人民幣（約4276港元）。