Balenciaga推出「髮圈掛鑰匙」索價4000元　內地網民：原來我每天都帶着奢侈品

歐洲知名時尚品牌巴黎世家（Balenciaga），經常以其前衛的設計引起討論。近期更推出的一款售價4000元人民幣，帶有2支鑰匙的髮圈。且推出後還在上海的門市銷售一空，引發內地網友熱議。
內媒《海報新聞》報道，據官網介紹，這個女款髮圈名為「UTILITY2.0黑色髮圈」，為意大利製。髮圈由聚脂纖維、鋅合金、黃銅和彈性纖維製成，出現在巴黎世家2023夏季系列的多種造型中。根據官網上的圖片，髮圈附有一個刻有Balenciaga字樣的開口環，以及2支刻有品牌標誌的可拆式鑰匙，售價為4000元人民幣（約4276港元）。
被指神似澡堂儲物櫃鑰匙
不過，不少網友都表示無法理解這個設計，認為髮圈的設計神似溫泉或大眾澡堂的儲物櫃鑰匙，「可能是設計師剛好去了澡堂搓澡，引發的靈感」、「家裏的舊鑰匙搭配個髮圈兩塊搞定」、「主打一個不坑窮人…...挺好的」、「原來我每天都隨身帶着一串奢侈品」、「再設計個可以掛手機的吧，掛鑰匙不夠潮」。
儘管這個髮圈的設計讓不少網友吐槽，依舊有其受眾。該商品在上海門市已銷售一空，在杭州、廣州、成都等地仍有存貨。巴黎世家的客服表示，商品補貨概率不大，如購買需從其他城市調貨。
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