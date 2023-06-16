BBC揭痴漢偷拍集團肆虐中日韓港台　廣州公安跟進追查中國籍主謀

記者陳怡伶／綜合報道
《BBC》經過一年的臥底調查，8日發布一則報道揭露，一個中國籍男子指使成員在地鐵等公共場所拍攝性侵、猥褻過程，再將影片上傳至色情網站販賣，藉此透過性暴力牟利，且幕後黑手是一個在日本生活的27歲內地人。內地公安部門跟進事件，並鎖定一名同名男子，男子疑為廣州增城人，但目前不在中國境內。
每日營業額約5千到1萬元人民幣
在《BBC》報道中，調查小組追查的主要網站「頂不住」，販售了大量在地鐵、大眾交通工具、或各類公共場所的偷拍影片，其中有尾隨被害人偷拍、或甚至有加以猥褻性侵的行為。
影片拍攝地點包括日本、韓國、台灣、香港、內地等地。該偷拍集團更建立網站販賣猥褻影片，每月提供30至100部影片，每日營業額約5000到10000元人民幣（約5480至4萬10959港元），而網站至少有超過1萬名付費會員。
警：此人目前不在中國境內
據內媒《新京報》報道，該偷拍集團的主謀名叫湯卓然。13日，廣州市公安局增城區分局出入境接待大廳的工作人員稱，查詢到一名與湯卓然同名的男性，籍貫廣州增城，曾於2019年2月辦理港澳通行證。
警方通報稱，此人目前不在中國境內，警察已前往其廣州住處走訪，但家中沒有人，警方已與物管公司溝通留意。網傳他2020年4月以留學簽證赴日，2021年1月開始建立偷拍網站。廣州市委宣傳部13日回應稱，已關注到相關情況，正在調查處理，後續相關進展會及時公布。
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