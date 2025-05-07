Beyond黃家強徒弟苟偉突離世　享年44歲死因未公開

好友發文哀悼：下輩子多寫點歌送我啊

苟偉數日前才開直播唱歌，談及張杰邀請他參加演唱會，不料，6日傳出他離世消息，其好友杉籽伽發聲：「我的好朋友茍偉先生於今日下午離世，願你一路走好，這是他送給我的唯一一首歌，下輩子你多寫點歌送我啊。」；歌手袁成杰也痛悼：「那個總是抱著吉他唱著《海闊天空》的你，那個自嘲是靈活大胖子的你，我會永遠記得你，茍偉老大。」

張杰、袁成杰、朱杰與苟偉去年曾在音樂節目合體演出，引起許多粉絲回憶殺，如今驟然離世，許多網友湧入過往影片留言悼念：「感覺才剛看到你唱歌，怎麼突然走了」、「謝謝你用音樂陪我們這麼久，一路走好」，目前家屬尚未公開死因，粉絲希望外界給予空間悼念他最後的溫柔。