C朗深圳友賽延期承諾「回水」 球迷批交通酒店費未找數

C朗當日向廣大球迷致歉，承諾將回來完成比賽。事發兩個多月後，有多名內地球迷投訴主辦方雖然已退票，惟交通及酒店費仍未「找數」。(網上圖片)

沙特阿拉伯聯賽球隊艾納斯原定1月在深圳友賽上海申花及浙江隊，惟陣中葡萄牙球王C朗拿度因小腿肌肉受傷無法上陣，故賽會於首仗前一晚宣布兩仗表演賽延期，並為球迷安排退票，及表明賠償交通及酒店開支，C朗亦向廣大球迷致歉，承諾將回來完成比賽。事發兩個多月後，有多名內地球迷投訴主辦方雖然已退票，惟交通及酒店費仍未「找數」。

內媒《封面新聞》報道，當日有大批內地球迷坐飛機、高鐵、火車抵達深圳後，方得知賽事取消，當時主辦方宣布可以為他們退票和賠償，惟近日收到多人求助，交通費及酒店報銷至今沒兌現。

有球迷受訪時表示，比賽門票當天就退了，但火車票依舊沒有退款成功。他們曾先後多次按照主辦單位的要求提供相應資料，但現在仍未收到退款，記者亦無法透過聯繫到主辦單位公司負責人。

在北京念研究生的楊先生表示，當天專門請假坐火車到深圳看比賽，在賠償方案發布後便於1月尾經電郵提交申請。「門票當天就退了，但火車票的報銷沒有動靜。2月26日、3月8日，兩次讓我補充資料，我都第一時間補充了過去，然後就沒有回音了。」

北京球迷陳先生表示，在1月28日通過電郵申請退款，「兩個人機票加酒店，總共4,622元(人民幣)」。然而除了3月15日收到一封「補充機票發票」的郵件後，就再也沒有回音。