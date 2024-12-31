C919元旦日首航上海飛往香港　專家稱有助國產客機走向國際

國家自主研製的客機 C919，元旦起將執行往返香港和上海的部份航線，是C919首次在中國內地以外的定期航線。航班由中國東方航空營運，首航元旦日早上8時許由上海虹橋機場飛往香港，中午12時許由香港飛回上海。使用C919的班次目前計劃每日往返各一班機，取代原本的機種。

內地民航專家李瀚明表示，C919在內地已經運行得很成熟，香港是國際航運樞紐，作為內地以外的首個C919航點，有助國產客機「走向國際」

內地民航專家：C919有助國產客機「走向國際」

內地民航專家李瀚明表示，C919在內地已經運行得很成熟，香港是國際航運樞紐，作為內地以外的首個C919航點，有助國產客機「走向國際」，研發和生產C919的國企「中國商飛」早前亦已在香港設立海外客戶服務中心，有助進一步了解國際客戶的需要，同時亦可將國產飛機展示給海外客戶。

李瀚明說雖然香港是航空運輸中心，但航空工程發展稍遜，以往沒有國家自主生產的飛機，在飛機維修工程方面難以做到產業化，現時有了國產客機，香港年輕人就有更多機會發展航空工程事業。