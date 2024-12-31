C919元旦日首航上海飛往香港　專家稱有助國產客機走向國際

國家自主研製的客機 C919，元旦起將執行往返香港和上海的部份航線，是C919首次在中國內地以外的定期航線。航班由中國東方航空營運，首航元旦日早上8時許由上海虹橋機場飛往香港，中午12時許由香港飛回上海。使用C919的班次目前計劃每日往返各一班機，取代原本的機種。
內地民航專家：C919有助國產客機「走向國際」
內地民航專家李瀚明表示，C919在內地已經運行得很成熟，香港是國際航運樞紐，作為內地以外的首個C919航點，有助國產客機「走向國際」，研發和生產C919的國企「中國商飛」早前亦已在香港設立海外客戶服務中心，有助進一步了解國際客戶的需要，同時亦可將國產飛機展示給海外客戶。
李瀚明說雖然香港是航空運輸中心，但航空工程發展稍遜，以往沒有國家自主生產的飛機，在飛機維修工程方面難以做到產業化，現時有了國產客機，香港年輕人就有更多機會發展航空工程事業。
顏汶羽：C919機艙空間較一般國內機寬闊和舒適
去年C919訪港時，曾登上飛機參觀的民建聯立法會議員顏汶羽說C919的座位、行李擺放架及機艙空間較一般國內的內陸機寬闊和舒適，乘坐感很好。
他表示，今次對於國產飛機「走向國際」有很大的象徵意義，C919停泊在香港機場時會有很多來自世界各地的旅客看見，有助向國際社會展示中國的航空工業實力和形象，希望日後有更多世界各地的旅客乘坐C919，同時期望更多海內外的航空公司購入C919營運。
原文刊登於 香港電台