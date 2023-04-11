ChatGPT「復活」嫲嫲惹爭議 設計師：不能接受別離

記者李宗芳／綜合報道 隨着AI技術日新月異，和已故親人對話已變為現實！近日大陸一名B站博主吳伍六，運用Midjounrney、ChatGPT和D-ID等最新AI技術，「復活」剛剛去世的奶奶，100%還原音容笑貌，連聲音和語氣都十分自然，卻意外讓網路吵翻天，有不少網友表示看哭了，卻也有人認為是把親人變成像被操縱的電子玩偶，反應兩極。

綜合內地媒體報道，B站（bilibili）博主吳伍六是上海一名24歲00後視覺設計師，他用AI工具生成了嫲嫲的虛擬人物，並和她用視頻對話。視頻裏，「嫲嫲」講着湖北方言，頭髮花白、沒有牙齒，如生前般「嘮叨」，當吳伍六詢問奶奶和他爸打電話說了些甚麼，這位AI奶奶對答如流「我和他說，別喝酒，要節約，別打牌」。 當博主問奶奶過年的東西買了嗎？「奶奶」則回答「買了兩壺油，私人榨得很香啊」，過程中「奶奶」仔細聆聽，或是點頭、或是眨眼，還會發出爽朗的笑聲來給予回應。