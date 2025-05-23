CIA副局長：中國對美國構成「前所未有的生存威脅」

埃利斯指出，CIA將因應時代需求和特朗普總統的優先事項，調整人員結構和策略。他說：「我們需要更多具備技術背景的人才，更多STEM（科學、技術、工程、數學）專業的畢業生。」他認為，由於對手監控技術發展，冷戰時期的人力情報技術應用難度越來越大。

美國中央情報局（CIA）副局長埃利斯（Michael Ellis）21日接受《Axios新聞網》專訪時表示，中國對美國安全構成「前所未有的生存威脅」，CIA新領導層將以應對中國為首要任務，特別是在人工智慧、晶片、生物技術和電池技術等領域協助美國企業維持「決定性技術優勢」。

為提升機構效率，埃利斯表示有意邀請「政府效率部」（DOGE）負責人馬斯克訪問CIA，期望透過向私營部門領袖學習，提升機構效率。他同時提到，即將進行的裁員，「在某種程度上實際上是一個機會」，可藉此「重構」員工隊伍。

「招募中國官員竊取機密」

針對特朗普多次聲稱「深層政府」（deep state）與他作對的說法，埃利斯回應：「我們不能讓情報界被武器化或政治化。」他強調現在是時候「真正擺脫過去可能存在的干擾和偏見」。

值得注意的是，CIA本月初在社交媒體發布兩則中文影音，稱意在「招募中國官員竊取機密」。對此，中國外交部發言人林劍強烈譴責，指出這是對國家利益的嚴重侵犯和赤裸裸的政治挑釁，中方將採取一切必要措施，堅決打擊境外反華勢力的滲透、破壞活動。