Deepfake「換臉」成詐騙新手法 浙男被「好友」騙5萬

內地曾有網紅示範「換」上不同女星的臉。(互聯網)

使用Deepfake技術「換臉」已成為騙徒詐騙新手法。官媒新華社報道，近日多地都發生AI換臉詐騙案，其中浙江溫州一名男子被「好友」騙走近5萬元(人民幣，下同)，安徽合肥則有犯罪集團專門製作換臉短片出售予不法分子，每條只需幾十秒就製成，雖然最便宜僅賣2元，但「客戶」往往成百上千購買，利潤空間巨大。

騙徒換臉「視頻聊天」博取信任

該名溫州姓陳男子2月15日突然收到身在外國的好友私信「加我的新微信」後照做，一番寒暄後，對方聲稱近日準備回國，已付8,000元訂金買機票，但受國際漫遊限制，聯絡不到內地的航空公司經理支付餘額，要求陳男為其聯絡。陳男猶豫期間，「好友」邀請「視頻聊天」，但對鏡頭揮手打招呼後即收線，稱當地網絡很差，之後又傳送已向陳男轉帳49,200元的截圖，稱24小時內到帳。

從社交平台短片截圖換臉

陳男不虞有詐，隨即按「好友」指示將49,200元轉帳予「航空公司經理」，未料當晚突然找到「好友」舊帳號時，詢問對方此事，對方懵然不知，陳男才驚悉受騙。警方證實，騙徒從陳男該名好友在社交平台上發布的短片截取面部畫面後，利用AI換臉技術「換臉」詐騙。