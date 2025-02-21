DeepSeek列理想伴侶十大條件　有嚴重盲點網民唔收貨

國產AI大模型DeepSeek正被使用者不斷解鎖新玩法，包括傳統的算命問卦到戀愛顧問，令許多人愛不釋手。近日，DeepSeek列出理想伴侶的十個標準，引發網民熱議，有人指出AI的標準有盲點。

據內媒《每日經濟新聞》20日報道，在DeepSeek看來，判斷理想伴侶的標準因人而異，但以下十個面向可以作為普遍參考，幫助綜合評估一段關係的潛在契合度：

1. 核心價值一致

核心重點：對生命意義、家庭、道德、責任等根本問題的看法是否契合。

重要性：價值觀衝突是長期關係的隱形殺手，例如對婚姻忠誠、人生目標的定義是否一致。

2. 信任與尊重

核心重點：是否坦誠相待，尊重彼此的選擇、隱私和獨立性。

重要性：信任是安全感的基礎，缺乏尊重的伴侶關係容易陷入控制或冷漠。

3. 情緒成熟度與溝通能力

核心重點：能否理性表達需求、傾聽對方，而非用冷戰、指責或情緒綁架解決問題。

重要性：溝通不良會導致誤解積累，情緒穩定是應對生活壓力的關鍵。

4. 性格互補或相似

核心重點：性格互補能彌補彼此短板（如內向+外向），相似則更容易共情。

重要性：需結合個人偏好，有人需要「相似帶來舒適」，有人需要「互補激發成長」。

5.共同興趣與獨立空間

核心重點：有部分重疊的愛好，同時允許彼此保留獨立社交圈和個人成長空間。

重要性：過度依賴或完全疏離都會破壞關係平衡。

6. 家庭觀念適配

核心重點：對生育、贍養父母、家事分工等議題的看法是否一致。

重要性：家庭衝突常源自於觀念差異，婚前需明確雙方底線。