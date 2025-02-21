DeepSeek列理想伴侶十大條件　有嚴重盲點網民唔收貨

國產AI大模型DeepSeek正被使用者不斷解鎖新玩法，包括傳統的算命問卦到戀愛顧問，令許多人愛不釋手。近日，DeepSeek列出理想伴侶的十個標準，引發網民熱議，有人指出AI的標準有盲點。
據內媒《每日經濟新聞》20日報道，在DeepSeek看來，判斷理想伴侶的標準因人而異，但以下十個面向可以作為普遍參考，幫助綜合評估一段關係的潛在契合度：
1. 核心價值一致
核心重點：對生命意義、家庭、道德、責任等根本問題的看法是否契合。
重要性：價值觀衝突是長期關係的隱形殺手，例如對婚姻忠誠、人生目標的定義是否一致。
2. 信任與尊重
核心重點：是否坦誠相待，尊重彼此的選擇、隱私和獨立性。
重要性：信任是安全感的基礎，缺乏尊重的伴侶關係容易陷入控制或冷漠。
3. 情緒成熟度與溝通能力
核心重點：能否理性表達需求、傾聽對方，而非用冷戰、指責或情緒綁架解決問題。
重要性：溝通不良會導致誤解積累，情緒穩定是應對生活壓力的關鍵。
4. 性格互補或相似
核心重點：性格互補能彌補彼此短板（如內向+外向），相似則更容易共情。
重要性：需結合個人偏好，有人需要「相似帶來舒適」，有人需要「互補激發成長」。
5.共同興趣與獨立空間
核心重點：有部分重疊的愛好，同時允許彼此保留獨立社交圈和個人成長空間。
重要性：過度依賴或完全疏離都會破壞關係平衡。
6. 家庭觀念適配
核心重點：對生育、贍養父母、家事分工等議題的看法是否一致。
重要性：家庭衝突常源自於觀念差異，婚前需明確雙方底線。
7. 經濟觀念匹配
核心重點：消費習慣（節儉/享受型）、財務規劃（儲蓄、投資）是否協調。
重要性：經濟問題是婚姻衝突的常見導火線，需事先協商責任分配。
8. 生活習慣兼容性
核心重點：作息、衛生習慣、飲食偏好等日常細節是否可調和。
重要性：瑣碎小事長期累積可能引發不滿，包容或妥協機制需建立。
9. 支持彼此成長
核心重點：是否鼓勵對方追求事業、學習或興趣，而非限制發展。
重要性：健康的關係應讓雙方成為更好的自己，而非互相消耗。
10. 危機應變能力
核心點：面對困難（如疾病、失業）時能否共同承擔責任，而非逃避或抱怨。
重要性：長期關係必然經歷低谷，抗壓能力和協作意願決定關係韌性。
「長久的關係真的靠性」
此外，DeepSeek還指出，由於人是會變化的，這些標準需隨人生階段靈活調整，應明確哪些是「不可妥協」（如價值觀），哪些是「可磨合」（如生活習慣），且「聽其言、觀其行」。最終，理想伴侶沒有完美模板，但清晰的自我認知和有效溝通能大幅提升選擇品質。
這一新聞登上新浪微博熱搜後，引發網友熱議，有人感慨：「能直接和AI談戀愛嗎」；「擁有這樣的伴侶太難了吧」；「從一到十全無」；「理想終究是理想」。還有人指出DeepSeek有盲點：「缺少一個很重要的『性生活和諧』。相信我，長久的關係真的靠性」。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章