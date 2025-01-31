DeepSeek創辦人梁文鋒回廣東過年　湛江家鄉成網紅景點

國產AI大模型DeepSeek（深度求索）20日發布DeepSeek R1，引發震撼，創辦人梁文鋒一夕暴紅，近日他低調返回家鄉廣東省湛江市過年，不少民眾蜂擁爭睹他的風采，讓他老家成了熱門打卡地。
歡迎「打卡大軍」
《金羊網》報道，根據村民透露，梁文鋒於28日除夕回老家過年，但29日大年初一，一大早就離開了。儘管他並未停留多久，但民眾卻蜂擁而至，希望一睹這位「傳奇人物」的風采，導致附近街道變得車水馬龍，為此，他老家索性在村口拉出標語，歡迎「打卡大軍」。
一名與梁文鋒同輩的村民透露，梁文鋒從小就很聰明：「我們以前都知道，他（梁文鋒）初中就學完高中的數學了。但他比較內向，過年過節回家一般也不怎麽出門。」
初中就學完高中數學
現年約40歲的梁文鋒，是廣東湛江吳川市覃巴鎮米歷嶺村人，父母都是小學語文老師，畢業於浙江大學電氣工程系、訊息與通信工程碩士，主攻機器視覺研究，後創辦對沖基金「幻方量化」、AI公司「深度求索」。
他的初中班主任曾回憶，梁文鋒初中就學完高中的數學，甚至已開始學大學的數學，數學思維能力很強，而他性格文靜，但不是書呆子，學習上很有自己方法。
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