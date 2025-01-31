DeepSeek創辦人梁文鋒回廣東過年　湛江家鄉成網紅景點

國產AI大模型DeepSeek（深度求索）20日發布DeepSeek R1，引發震撼，創辦人梁文鋒一夕暴紅，近日他低調返回家鄉廣東省湛江市過年，不少民眾蜂擁爭睹他的風采，讓他老家成了熱門打卡地。

歡迎「打卡大軍」

《金羊網》報道，根據村民透露，梁文鋒於28日除夕回老家過年，但29日大年初一，一大早就離開了。儘管他並未停留多久，但民眾卻蜂擁而至，希望一睹這位「傳奇人物」的風采，導致附近街道變得車水馬龍，為此，他老家索性在村口拉出標語，歡迎「打卡大軍」。

一名與梁文鋒同輩的村民透露，梁文鋒從小就很聰明：「我們以前都知道，他（梁文鋒）初中就學完高中的數學了。但他比較內向，過年過節回家一般也不怎麽出門。」