DeepSeek勁敵通義千問推新模型　阿里巴巴AI炒旺市場

科技巨頭阿里巴巴6日宣布最新研究成果，全新的人工智能推理模型「通義千問QwQ-32B」，宣稱其媲美DeepSeek-R1等頂尖推理模型。
所有人都可免費下載及商用
據內媒「新浪科技」報道，阿里巴巴的推理開源模型「通義千問QwQ-32B」透過大規模強化學習，千問QwQ-32B在數學、程式碼及通用能力上實現質的飛躍，整體表現比肩DeepSeek-R1。在維持強勁效能的同時，千問QwQ-32B也大幅降低了部署使用成本，在消費級顯示卡上也能實現本地部署。
目前，阿里巴巴已採用寬鬆的Apache2.0協議，將千問QwQ-32B模型向全球開源，所有人都可免費下載及商用。同時，用戶也將可透過通義APP免費體驗最新的千問QwQ-32B模型。
3800億元人民幣支出
據內媒「每日經濟新聞」報道，「阿里巴巴概念」無疑是近期市場上的熱門話題。除上述大模型的進展外，先前宣布「用於建設雲端和AI硬體基礎設施」的3,800億元人民幣（約4,073億港元）支出，也為市場帶來想像空間。
此外，內地AI新創公司Monica.im於5日推出的人工智慧產品「Manus」，聲稱超越Open AI模型，可以執行篩選履歷和創建網站等複雜的多步驟任務，一經推出便在社交媒體上迅速爆紅，亦引發了AI智能體概念股的飆升。
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