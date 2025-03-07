DeepSeek勁敵通義千問推新模型　阿里巴巴AI炒旺市場

科技巨頭阿里巴巴6日宣布最新研究成果，全新的人工智能推理模型「通義千問QwQ-32B」，宣稱其媲美DeepSeek-R1等頂尖推理模型。

所有人都可免費下載及商用

據內媒「新浪科技」報道，阿里巴巴的推理開源模型「通義千問QwQ-32B」透過大規模強化學習，千問QwQ-32B在數學、程式碼及通用能力上實現質的飛躍，整體表現比肩DeepSeek-R1。在維持強勁效能的同時，千問QwQ-32B也大幅降低了部署使用成本，在消費級顯示卡上也能實現本地部署。

目前，阿里巴巴已採用寬鬆的Apache2.0協議，將千問QwQ-32B模型向全球開源，所有人都可免費下載及商用。同時，用戶也將可透過通義APP免費體驗最新的千問QwQ-32B模型。