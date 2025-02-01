DeepSeek才是真正的OpenAI　360創辦人周鴻禕力撐同行

AI新創公司「深度求索」日前發布DeepSeek-R1模型，因低廉開發成本與直追Open AI o1性能而爆紅，卻被多名美國官員指控「偷竊」，內地資訊安全公司「360集團」創辦人周鴻禕發聲力挺，稱「DeepSeek才是真正的OpenAI」。

稱OpenAI是全封閉系統

據《九派新聞》報道，360集團創辦人、董事長周鴻禕30日晚發布影片聲援DeepSeek：「OpenAI是全封閉的系統，把自己的技術捂得嚴嚴實實的誰也不知道，DeepSeek弄一個開源的，把自己的技術原理公開地寫在論文裏的，光明正大的方法。然後OpenAI說這是抄襲我的方法，這屬於『死無對證』。」

周鴻禕續指：「為甚麼OpenAI說DeepSeek抄襲它的核心演算法的指控沒有核心依據呢？兩個很關鍵的點，DeepSeek這次在技術上取得的兩個成績，第一個是大幅度降低了訓練的成本，第二個是在推理上獲得很大的進步，通過模型的自我強化學習的自我演化，通過少量的資料，獲得更好的表達。」