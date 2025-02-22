DeepSeek整合百萬案例　助四川醫生施手術治八旬癌翁

近日，四川省一家醫院在DeepSeek的輔助下，成功為一名82歲高齡癌症患者實施高難度手術。受訪醫生表示，DeepSeek可以幫助他們縮短蒐集資訊決策時間，但並不會取代醫生。

據內媒《紅星新聞》21日報道，近日，四川省人民醫院泌尿外科團隊成功為一名患腎盂癌合併下腔靜脈癌栓的82歲男性患者實施根治性手術，患者術後順利康復。

兼用3D重建技術

據該醫院泌尿外科主任熊瑋介紹，腎臟腫瘤合併下腔靜脈癌栓的手術是泌尿外科頂尖難度的手術之一，過去這類患者往往被迫選擇保守治療，但該團隊透過DeepSeek與虛擬三維重建技術的輔助，成功完成這一風險極高、難度極大的手術。

據悉，DeepSeek與3D重建技術突破高齡複雜手術難題，背後是DeepSeek系統透過百萬級手術案例學習，迅速高效形成結構化的四個關鍵步驟評估與策略設計，醫生稱之為：風險預警、用藥決策樹、康復路徑圖、併發症雷達。