DeepSeek背後推手不到30歲　「AI天才少女」被千萬年薪挖走！

有「AI天才少女」稱號的羅福莉。（圖／翻攝微博）

內地AI新創公司DeepSeek因為低成本推出高效能AI模型，在全球科技界引起一翻動盪，背後推手也令人好奇。據悉，DeepSeek-V2關鍵開發者之一是一名未滿30歲，人稱「AI天才少女」的羅福莉，小米雷軍為此還高薪親自挖角。

天才少女 曾被師長批評「沒有天賦做科研」

據《紅星新聞》報道，作為DeepSeek-V2關鍵開發者之一，羅福莉在業界引發不小的關注。隨後雷軍開出千萬元人民幣年薪，招攬她領導小米AI大模型團隊，也讓羅福莉這個名字迅速火出圈。

內地媒體介紹，羅福莉出生四川小城一個普通家庭，從一個小城市的高中考到北京師範大學，後來誤打誤撞進入計算機專業。但一開始因為基礎太差，大一期末考常吊車尾，大二才開始慢慢振作專注學習，還曾被師長批評「你沒有天賦做科研」，大四還一度考慮轉行。

但因持續努力不懈，羅福莉被保送進北京大學的計算語言學研究所，後來還在人工智慧領域頂級國際會議ACL上發表8篇論文，登上了知乎熱搜，一夜爆紅。

研究生畢業前夕，她在校招時拿下當時大陸國內各大廠最頂級的碩士offer，包括了阿里星、騰訊技術大咖、百度AIDU計畫等等。